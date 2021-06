Mit Pressing und kontrolliertem Chaos zum Titel: Das erwartet RB Leipzig unter Jesse Marsch

Leipzig. Mit Jesse Marsch kommt ein Trainer nach Leipzig, dem die RB-Philosophie so vertraut sein dürfte, wie kaum einem anderen Fußballlehrer. Der gebürtige US-Amerikaner ist schon seit Jahren im von Red Bull unterstützten Fußballuniversum tätig, war vor seiner ersten Amtszeit beim Bundesligisten für die New York Red Bulls als Coach tätig. Und mit ihnen auch erfolgreich: In der Saison 2014/15 holte Marsch mit der Mannschaft den Supporters Shield der Major League Soccer. Die Auszeichnung wird an die punktbeste Mannschaft der regulären Saison verliehen. Anzeige

Adams freut sich auf's Wiedersehen

Einen, der ihn bereits aus dieser Zeit in den USA kennt, wird er in Leipzig wieder treffen. Tyler Adams kickte damals zwar hauptsächlich für die zweite Mannschaft der New Yorker, kennt Jesse Marsch den inzwischen 47-Jährige dennoch gut. „Ich freue mich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten. Es ist schön, die Beziehung zu ihm wieder aufzubauen“, so der Mittelfeldspieler. „Er hat mich damals mit 16 davon überzeugt, den Vertrag bei den Red Bulls zu unterschreiben. Er hatte damals schon meinen Werdegang vor Augen.“

Der Coach selbst wagte den Sprung über den großen Teich 2018. Als Co-Trainer von Ralf Rangnick konnte er sich eine Saison lang ein Bild vom Leipziger Club machen. Zu feiern gab es hier erst einmal nichts. RB beendete die Saison mit 66 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Im Finale des DFB-Pokals scheiterten die Sachsen 0:3 an Rekordmeister FC Bayern München. Erst der Wechsel zu Red Bull Salzburg 2019 brachte dem US-Amerikaner dann Titel: In zwei Spielzeiten in Folge holte er mit den Österreichern das Double aus Meisterschaft und Pokal.





Pressing, Timing und kurze Laufwege

Zu diesem Erfolg trug - natürlich - Marschs auf Pressing basierende Taktik bei. Dabei ließ er sein Team in den ersten neun Monaten nach Amtsantritt nicht in einem, sondern in neun verschiedenen Systemen Druck aufbauen, wie der Coach selbst bei einem Webinar im April 2020 erklärte. Für ihn sei dabei vor allem das Timing wichtig. Demnach beginne Pressing bereits dann, wenn der Ball vom Gegner gespielt wird und nicht erst, wenn der Pass ankommt. Marschs Kicker sollten sich stets so positionieren, dass sie im entscheidenden Moment nur die Hälfte der Passdistanz zurücklegen mussten. So konnten sie den Gegner so früh wie möglich bedrängen und erhöhten den Druck auf die Kontrahenten. Die Chancen auf einen Salzburger Ballgewinn stiegen so deutlich.

Hatte Salzburg einmal den Ball erobert, war das das Zeichen für die Angreifer, in Richtung Elfmeterpunkt zu laufen. Das Ziel: mit so viel Breite wie möglich anzugreifen. Die Wege für die Angreifer werden so kürzer, sie können mit hoher Geschwindigkeit kontern. Eine Taktik, die auf Spieler wie Alexander Sørloth und Hee-chan Hwang, den Marsch aus Salzburg kennt, gut passen könnte. Denn beide haben ein hohes Tempo und sind körperlich stark. Außerdem bevorzugt Marsch eine Aufstellung mit zwei Stürmern. So könnten eventuell beide, wie auch Yussuf Poulsen, öfter die Chance auf einen Einsatz bekommen.

Rückkehr zu langen Bällen?

Auf eine ganz andere Chance, nämlich die, einen Titel mit ihm zu gewinnen, freut sich Tyler Adams schon, noch bevor der künftige Coach überhaupt in Leipzig gelandet ist. „Ihn wiederzusehen, mit ihm um Titel zu kämpfen und in der Champions League anzutreten, wird sehr besonders sein. Jedes Mal, wenn ein Amerikaner einen europäischen Club coacht, ist es eine coole Sache“, so der 22-Jährige.

LVZ-Direktabnahme

Was auf jeden Fall feststeht: Egal ob Angreifer oder Verteidiger, sie alle dürfen sich auf herausfordende Trainingseinheiten einstellen. "Für mich gehört es zum Job des Trainers, intensiveres, schnelleres Training zu entwickeln", erklärte Marsch in einem seiner vergangenen Interviews und sprach von "kontrolliertem Chaos". Es gehe darum, die Einheiten auf ein höheres Level zu heben, um die Profis dazu zu zwingen, zu adaptieren und so, quasi ganz nebenbei, besser zu werden.

Vielleicht ist Marsch die Antwort auf RB Leipzigs Sehnsuch nach einem Titel? Möglicherweise kann er schaffen, was keiner seiner Vorgänger vollbrachte, auch nicht Julian Nagelsmann, auf dem bis zum Sommer große Hoffnungen lagen. Unter dem 33-Jährigen entwickelten die Roten Bullen den Ballbesitzfußball weiter, versäumten es aber vor allem im Saisonfinale, daraus Chancen zu kreieren oder diese zu nutzen. Unter Marsch könnten lange Bälle, Kontersituationen und vor allem ein aggressiver Angriff zurückkehren. Die eher spärliche Torausbeute in der zurückliegenden Spielzeit ist ein Beweis dafür, dass bei RB Leipzig trotz Vizemeisterschaft durchaus Veränderungsbedarf besteht.

