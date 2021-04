Prestige-Erfolg gegen ManCity: Chelsea zieht ins FA-Cup-Finale ein – entscheidende Vorlage von Werner

Gleich in seiner ersten Saison mit dem FC Chelsea hat Trainer Thomas Tuchel noch zwei gute Chancen auf einen Titel: Nachdem man in der vergangenen Woche schon gegen den FC Porto das Champions-League-Halbfinale erreicht hatte, gewannen die Londoner am Samstagabend das nächste wichtige K.O.-Spiel: Im FA-Cup-Halbfinale setzte sich die Tuchel-Elf mit 1:0 (0:0) gegen Premier-League-Tabellenführer Manchester City durch und ist im Finale nun großer Favorit. Den entscheidenden Treffer erzielte Hakim Ziyech nach Vorlage von Nationalspieler Timo Werner. Anzeige

Im am Samstag noch leeren Wembley-Stadion – am Sonntag beim zweiten Semi-Finale zwischen Leicester und Southampton sollen testweise erstmals wieder Fans dabei sein – bot Tuchel Stürmer Werner erstmals seit längerer Zeit wieder von Beginn an auf. DFB-Kollege Kai Havertz musste dafür zunächst auf die Bank. Die Blues waren gegen City von Beginn an die bessere Mannschaft. Im ersten Durchgang neutralisierten sich beide Teams aber noch weitestgehend.

Werner spielt beim Siegtreffer seine Stärke aus

Im zweiten Durchgang konnte Chelsea die Überlegenheit dann aber früh in den Siegtreffer ummünzen: Mason Mount schickte Werner auf der linken Außenbahn mit einem Steilpass. Der ehemalige Leipziger spielte seine Schnelligkeit aus und enteilte der City-Abwehr. Vor Torhüter Zack Steffen – der ehemalige Düsseldorfer durfte für Stamm-Keeper Ederson ran – legte Werner quer auf Ziyech, der nur noch einschieben musste.