Gegenspieler unsittlich berührt: FA plant Ermittlungen gegen englischen Zweitliga-Profi - lange Sperre droht

Kurioser Vorfall in der zweitklassigen englischen Championship: Dem Profi Darnell Fisher von Zweitligist Preston North End droht möglicherweise eine Strafe, weil er einen Gegenspieler unsittlich berührt haben soll. Der Vorfall soll am Samstag während Prestons Championship-Sieg gegen Sheffield Wednesday (1:0) bei einem Eckball passiert sein. Auf TV-Bildern sah es so aus, als würde der Abwehrspieler Fisher dem Sheffield-Stürmer Callum Paterson absichtlich in den Schritt greifen.

Anzeige