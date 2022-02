Pretschecks Trainer-Debüt misslingt: L.E. Volleys verlieren Abstiegsduell

Viele Möglichkeiten bleiben Pretscheck in den verbleibenden acht Spielen nicht mehr, um den Rückstand noch aufzuholen. Eine kündigte er aber nach der Mainz-Partie schon an: Künftig will er weniger als die bisherigen 14 Volleys in den Spieltagskader aufnehmen. Der Grund dafür sei die teilweise mangelhafte Trainingsbeteiligung, so der Coach. „Manche Spieler kommen nur einmal die Woche zu den Einheiten, das geht so nicht weiter.“ Stattdessen wolle er nun vor allem auf diejenigen bauen, die regelmäßig Motivation zeigen.

Am kommenden Wochenende legt die Liga eine Pause ein, dann wartet auf die Leipziger eine wahre Herkulesaufgabe: die Partie beim souveränen Tabellenführer aus Karlsruhe am 27. Februar. Die Badener haben in dieser Saison erst zwei Matches verloren (darunter eines in Delitzsch) und die letzten drei Spiele jeweils mit 3:0 gewonnen. Dazu kommt die weite Anreise, die aus Kostengründen auch erst am Spieltag stattfindet. "Optimal geht anders", ärgert sich Pretscheck. Doch wenn es noch was werden soll mit dem Klassenerhalt, muss eigentlich schon in diesem Spiel gepunktet werden.