Seine Prinzipien, seine Torjäger, sein Stil: Das System Zimmermann bei Hannover 96

Da saßen die drei von der 96-Tortankstelle. Marvin Ducksch, Linton Maina und Florent Muslija hockten nach dem Training am Freitag auf dem Boden. Ihnen war nicht der Sprit ausgegangen – sie unterhielten sich, Trainer Jan Zimmermann gesellte sich dazu. Sie hätten eine Runde Doppelkopf spielen können.

Anzeige

Worum ging’s? „Da unterhält man sich nicht nur über Fußball, sondern darüber, was die Jungs gestern so gemacht haben“, sagte Zimmermann. Unterhaltung gehört generell zum System Zimmermann. Vor dem dritten und wichtigen Test am Samstag gegen den Ligarivalen SC Paderborn (15 Uhr, HDI-Arena) erläuterte der Trainer aber auch, was er sportlich erwartet.