Pro und Contra zum Aufschwung von Freiburg: Schafft der Sport-Club den Sprung nach Europa?

Der Erfolg des SC Freiburg in dieser Saison kommt keineswegs überraschend. Die noch ungeschlagenen Breisgauer verkörpern schließlich genau die Werte, auf die es im modernen Fußball ankommt, um die arrivierten Multimillionen-Teams zu ärgern oder sogar zu schlagen: Der Star ist die Mannschaft. Eine Formel, mit der Union Berlin in der vergangenen Saison den Europapokal erreicht hat. Und der SCF perfektioniert diese aktuell.

Freiburg steht für Kontinuität. Trainer Christian Streich ist seit 26 Jahren im Verein. "Viele sind bei uns, die nicht nach ein oder zwei Jahren woanders hinrennen, weil sie mal ein paar gute Spiele gemacht haben", erklärte der Coach das Erfolgsrezept. Die Spieler kennen sich seit Jahren und würden für ihren Trainer durchs Feuer gehen. Gepaart wird das Ganze mit Akribie in der Spielvorbereitung. Ob der Gegner Osnabrück oder FC Bayern heißt: In Freiburg stehen unter Streich Seriosität und Respekt vorm Kontrahenten an erster Stelle. Mit dieser Mentalität kann der SCF in dieser Saison nach den Sternen greifen.