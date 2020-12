Pro und Contra: Legt Bayer Leverkusen den Makel "Vizekusen" in dieser Saison ab?

PRO: Ja, Bayer Leverkusen holt Titel von SPORTBUZZER-Redakteur Sönke Gorgos Anzeige

In Europas Topligen gibt es noch zwei ungeschlagene Klubs. Zum einen AC Mailand, zum anderen Bayer 04 Leverkusen. Trotz namhafter Abgänge hat Trainer Peter Bosz ein Team aufgebaut, dass das Format hat, Titel zu holen. Ja, Bayer ist in dieser Hinsicht keine Erfolgsgeschichte. Obwohl man Weltklasse-Spielern wie Zé Roberto, Lucio, Ballack oder Kroos den Weg ebnete, hat es für den großen Wurf nie gereicht. Warum ich glaube, dass es dieses Jahr anders werden könnte? Ganz einfach: Die Gesamtsituation spricht für die Werkself. Die hat mit Bosz nicht nur einen hervorragenden Trainer und einen unglaublichen Pool von offensiven Waffen, sondern auch eine stabile, von erfahrenen Profis geführte Defensive, die deutlich besser ist als noch in den Jahren zuvor. Die Konkurrenz überzeugt zudem kaum. Gladbach ist abgeschlagen. Dortmund kriselt. Leipzig hat auswärts Probleme, seine PS auf die Straße zu kriegen. Und selbst die Bayern zeigen sich verwundbar. Das könnte am Samstagabend der Werkself in die Karten spielen - wie im Vorjahr.

Dass jetzt schon wieder von "Vizekusen" die Rede ist, dürfte einzig und allein zusätzliche Motivation für die Truppe sein. "Ich will immer gewinnen. Jedes Trainingsspiel. Jedes Kartenspiel mit meinen Kindern. Wenn mich jemand "Vizekusen" nennen würde, würde mich das nicht froh machen", sagte Bosz uns gerade in einem Interview. Der Holländer hat Leverkusen, das schon früher für schönen Fußball bekannt war, nicht neu erfunden. Aber er hat eine Winner-Mentalität an den Rhein gebracht. Die muss nach den Enttäuschungen der Vorsaison (Pleite im Pokalfinale, Aus in der Europa League) nun auch mal bis zum Ende halten. Ein Sieg gegen die Bayern wäre ein erster Schritt. Deutscher Meister Bayer 04 Leverkusen? Es spricht eigentlich wenig dagegen.

PRO: Nein, Bayer Leverkusen bleibt "Vizekusen" von SPORTBUZZER-Redakteur René Wenzel

In diesen Tagen stellt man sich besonders eine Frage: Stoppt ausgerechnet das ewige "Vizekusen" nach acht Titeln in Folge die Meisterserie der Bayern? Die Antwort fällt knapp aus – Nein. Liebe Werkself vom Rhein, es ist alles nur eine schöne Momentaufnahme. Spieler wie Nadim Amiri, Julian Baumgartlinger oder auch Aleksandar Dragovic performen aktuell über ihrem eigentlichen Level. Es gibt aber durchaus Parallelen zur Saison 2001/2002 oder 2010/2011 – die besten seit Vereinsgründung 1904. Bayer überzeugt aktuell mit einer Gier, Abgeklärtheit und neuen Mentalität, die es zuletzt mit Michael Ballack und Jens Nowotny Anfang des Jahrhunderts oder mit Stefan Kießling und Arturo Vidal vor knapp zehn Jahren gegeben hat. Und was passierte im Sommer 2002 und 2011? Richtig, die Werkself landete nur auf Platz zwei.

Sicherlich ist Bayer erneut ein enges Rennen mit den Top-Klubs bis zum Schluss zuzutrauen. Doch am Ende wird es maximal der zehnte zweite Platz der Vereinsgeschichte. Der FC Bayern bleibt die Nummer eins. Aber es gibt sicherlich nicht wenige Menschen in Leverkusen, die sich mit dem Titel "Vizekusen" in dieser Saison NICHT anfreunden würden. Schon vor zweieinhalb Jahren erklärte mir Sven Bender, dass man in der heutigen Zeit nichts gegen den zweiten Platz hätte. "Wenn du in der Bundesliga Zweiter wirst, dann ist das ein Erfolg", sagte der Bayer-Kapitän. Nach inzwischen fünf zweiten Plätzen in der Bundesliga, drei im DFB-Pokal und einen in der Champions League, dürften in den nächsten Jahren höchsten weitere "Vizekusen"-Titel hinzukommen. Und das Patent auf die Marke "Vizekusen" läuft noch bis 2030.

Mehr anzeigen