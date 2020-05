Pro und Contra zum Bundesliga-Gipfel: Stürzt der BVB den FC Bayern im direkten Duell?

Mit dem Bundesliga-Gipfel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München könnte an diesem Dienstag (18.30 Uhr, hier im SPORTBUZZER-Liveticker) eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft fallen. Doch was spricht dafür, dass der BVB dem Rekordmeister ein Bein stellt und den Titelkampf wieder richtig spannend macht? Und welche Vorteile hat der FCB auf seiner Seite? Darüber diskutieren die SPORTBUZZER-Redakteure Christian Müller und Tim Lüddecke.

GEWINNT DER BVB DAS TOP-SPIEL?

Die heißesten Duelle zwischen dem FC Bayern und dem BVB der vergangenen Jahre Wichtige Spieler in den bisherigen Duellen: Pierre-Emerick Aubameyang (von links), Mats Hummels, Thomas Müller und Arjen Robben. ©

PRO: Ja, der BVB bringt die Bayern ins Stolpern

von SPORTBUZZER-Redakteur Christian Müller

Es ist im Grunde die letzte Möglichkeit, die Saison spannend zu halten - und Borussia Dortmund wird sie nutzen. Allen bekannten Vorbehalten zum Trotz. Trainer Lucien Favre mag nicht der emotionale Vorturner à la Jürgen Klopp sein, den sich viele BVB-Fans wünschen. Dass das Stadion und insbesondere die Südtribüne leer bleiben wird, mag der Borussia einen Vorteil nehmen. Und der Dominanz des FC Bayern München hatten auch die Westfalen in den vergangenen Jahren meist nur wenig entgegen zu setzen. Doch das wird sich am Dienstag ändern.

Denn bei allen Zahlen, die der Rekordmeister vermeintlich auf seiner Seite hat - es gibt durchaus auch Statistiken, die für Schwarz-Gelb sprechen. So hat Dortmund von den jüngsten vier Bundesliga-Duellen gegen die Münchener im eigenen Stadion nur eines verloren: im November 2017 unter dem damaligen Coach Peter Bosz mit 1:3. Insbesondere seine bislang letzte Reise ins Ruhrgebiet dürfte dem FCB in negativer Erinnerung geblieben sein. Im November 2018 führten die Bayern in Dortmund zwar zweimal, verloren letztlich aber dennoch mit 2:3. Nur einem Kraftakt sowie Unerfahrenheit und Unvermögen des Konkurrenten war es zu verdanken, dass der Branchenführer den zwischenzeitlich bis auf neun Punkte enteilten Rivalen aus dem Westen doch noch abfing und den siebten Meistertitel in Folge feierte.

Ein anderer Grund für einen Sieg des BVB ist das Personal. Die Bayern und Trainer Hansi Flick bringen zwar wie gewohnt indviduelle Klasse en masse mit. Mehr Tiefe im Kader haben jedoch Favre und die Borussia. Zwar fehlt den Dortmundern ihr Kapitän Marco Reus. Doch mit dem immer stärker werdenden Julian Brandt, Englands Juwel Sancho (bereits 31 Scorerpunkte in der laufenden Spielzeit), Raphael Guerreiro (drei Tore seit dem Bundesliga-Neustart), dem Belgier Thorgan Hazard, dem pfeilschnellen Achraf Hakimi und vor allem Norwegens Wunderkind Erling Haaland ist der BVB offensiv ungemein schwer ausrechenbar. Bei den Bayern verteilen sich dagegen 45 der bislang 80 Bundesliga-Saisontreffer auf nur drei Spieler: Robert Lewandowski (27), Serge Gnabry (11) und Thomas Müller (7).

Dazu kommt der psychologische Aspekt. Zwar haben sich beim BVB die Bosse um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Co. vor der Saison weit aus dem Fenster gelehnt, als sie frühzeitig ankündigten, erneut um den Titel mitspielen zu wollen. Im Grunde aber ist jedem klar, dass die Bayern der haushohe Favorit waren, sind und bleiben - auch, wenn der BVB in einem einzelnen Spiel wie kein anderes deutsches Team dafür in Frage kommt, die Flick-Elf zu ärgern. Ginge die Meisterschale zum achten Mal in Folge nach München, wäre das kein Dortmunder Scheitern, sondern der Normalfall. Zu verlieren hat die Borussia also nur wenig - zumal sie ihren Fans mit dem 4:0-Derbysieg gegen Schalke 04 kürzlich erst ein ganz besonderes Geschenk gemacht hat.

Diese Spieler waren seit 1980 für den FC Bayern und den BVB aktiv Robert Lewandowski und Mario Götze: Zwei Profis, die in ihrer Karriere schon für den BVB und den FC Bayern aktiv waren. Der SPORTBUZZER zeigt, welche anderen Stars schon als "Doppelagenten" fungierten. ©

CONTRA: Nein, die Zeit ist noch nicht gekommen

von SPORTBUZZER-Redakteur Tim Lüddecke

Interessant wird allenfalls sein, ob die Dortmunder es mal wieder selbst vergeigen oder die Bayern einfach nur aufzeigen werden, dass sie besser sind. Das sind sie nämlich einfach. Was sich im Übrigen immer auch an einer Tabelle ablesen lässt, etwa den Punkten (61 zu 57), den Toren (80 zu 74) oder den Gegentreffern (28 zu 33) – wobei sich die Dominanz, mit denen die Münchner ihre Bundesliga-Gegner im Vergleich zum BVB oftmals im Spaziergang abfertigen, daran nicht mal gut genug ablesen lässt. Bei aller Kaffeesatzleserei im Vorfeld des Spiels ist es nun mal, wie es ist: Der FC Bayern spielt nach wie vor in seiner eigenen Liga; seit sieben (!) Jahren schon, in denen man am Ende immer die deutsche Meisterschaft gewann – wie ganz sicher auch in dieser Saison. Und das liegt wiederum – nicht ganz überraschend – auch daran, dass der Münchner Kader individuell stärker besetzt ist. Robert Lewandowski ist eben noch mal eine andere Hausnummer als Erling Haaland. Das muss zwar nicht ewig so sein, der BVB wird schon heute eine Mannschaft aufs Feld schicken, die talentierter sein mag, und die (sollte sie überhaupt zusammen bleiben) den Bayern auch mal wieder den Titel streitig machen könnte, womöglich sogar in einem packenden „Clásico“. Noch ist die Zeit dafür jedoch nicht gekommen.