Pro und Contra: Sollte Bundestrainer Hansi Flick bei der Nominierung des DFB-Kaders auf Mario Götze setzen?

Alleine sein Name löst beim Gegner bis heute Respekt und bei den deutschen Anhängern Gänsehaut aus: Mario Götze. Der Donnerhall des Goldjungen von Rio eilt dem ehemaligen Dortmunder immer voraus – egal wie gut oder schlecht und wo er gerade spielt. Das ist Fluch und Segen zugleich.

Auch Hansi Flick weiß natürlich um die Brisanz seiner Worte, sobald er über Deutschlands Weltmeistermacher von 2014 spricht – genau wie sein Vorgänger Joachim Löw. Einerseits kann man einen Götze nicht einfach mit Missachtung strafen, anderseits auch nicht zu sehr loben, da gleich eine ganze Nation seinem DFB-Comeback entgegenfiebern würde. Doch nun steht endlich mal nicht mehr der Umgang mit dem sensiblen Kicker im Vordergrund, sondern alleine seine Leistung. Und mit dieser hätte es Götze durchaus verdient, am Freitag erstmals seit 2017 wieder im Aufgebot zu stehen.

Götze ist inzwischen 29 Jahre, Vater geworden, hat aus eigener Motivation einen Schritt zurückgemacht, um wieder nach vorne zu kommen. Er genießt das ruhigere Starsein in Holland, gibt sich als absoluter Teamplayer. All diese Eigenschaften hat Flick erwähnt, als er darüber sprach, was es brauche, um künftig für die Nationalelf aufzulaufen. Götze hat sich seine neue Chance hart erarbeitet.