Pro und Contra: Kann der BVB doch noch die Champions-League-Plätze erreichen?

PRO: Ja - weil Frankfurt noch ins Straucheln geraten wird von SPORTBUZZER-Redakteur André Batistic

Wenn Borussia Dortmund - wie beim 1:2 unter der Woche gegen Manchester City gesehen - selbst den unangefochtenen Premier-League-Tabellenführer phasenweise im Griff hat, worüber reden wir dann noch? In dieser Form darf der BVB einfach nicht gegen Mittelfeld-Teams wie den VfB Stuttgart oder Union Berlin verlieren - und wird es auch nicht! Die zuvor so lethargisch wirkenden BVB-Profis haben gegen ManCity den Eindruck gemacht, als hätten sie endlich verstanden, worum es geht - nämlich nicht weniger als um die mittelfristige Zukunft des Vereins. Spieler wie Erling Haaland und Jadon Sancho werden bei einem Verpassen der Qualifikation für die Champions League kaum zu halten sein, das dürfte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke der Mannschaft in Einzelgesprächen nach der 1:2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag mit Nachdruck eingeimpft haben.

Und die Chance auf Platz vier ist trotz des großen Abstands auf die Frankfurter immer noch drin: Denn bei den Hessen könnte es wieder zum großen Zittern kommen - wie in der Saison 2018/19. Damals noch mit der alles überragenden "Büffelherde" im Sturm hatten die Hessen sechs Spieltage vor Schluss als Tabellen-Vierter vier Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz - gewannen danach aber kein Spiel mehr. Auch in dieser Saison? Es gleicht einem Wunder, dass sich das Eintracht-Team auf dem Platz bisher nicht vom Wirbel in der Führungs-Etage um den abwanderungswilligen Sportvorstand Fredi Bobic beeinflussen lassen hat. Dass nun Trainer Adi Hütter auch noch im Fokus der Konkurrenz aus Gladbach stehen soll, wird sicherlich auch nicht an der Mannschaft spurlos vorbei gehen. Strauchel-Gefahr nicht ausgeschlossen!

CONTRA: Nein - aber nicht nur wegen der eigenen Unbeständigkeit von SPORTBUZZER-Redakteur Sönke Gorgos

Michael Zorc hat recht, wenn er sagt, dass es für Borussia Dortmund nicht mehr ausreicht, nur davon zu sprechen, im Saisonendspurt alles zu mobilisieren, was in dieser fraglos hochtalentierten Mannschaft steckt. Die Spieler müssen es auch zeigen. Und wenn man den Aussagen von Mats Hummels & Co. zu Themen wie Taktik oder Trainingseifer aufmerksam lauscht, muss man seine Zweifel haben, ob jeder registriert hat, was die Stunde geschlagen hat. Da macht eine Einzelleistung wie gegen ManCity auch noch keinen Unterschied. Dass der BVB in der Lage ist, mit jedem Gegner mithalten zu können, ist kein Geheimnis. Das Problem lautet viel mehr: Konstanz!