Pro und Contra zur Darts-WM: Schafft es erstmals ein Deutscher ins Viertelfinale?

Vor allem einem deutschen Starter traue ich den historischen Erfolg zu: Gabriel Clemens. Er erinnert sich nur zu gern an den 27. Dezember 2021. Bei der vergangenen Ausgabe der Darts-WM gelang ihm die Sensation: "Gaga" warf den damaligen Titelverteidiger Peter Wright in der dritten Runde mit 4:3 Sätzen überraschend aus dem Turnier. Der "German Giant" aus dem saarländischen Saarlouis schaffte es damit als erster Deutscher ins WM-Achtelfinale. Ein Sieg, der also gleich doppelt beeindruckend war.

Mit diesem positiven Erlebnis im Kopf reist Clemens nun erneut in den Londoner Alexandra Palace, wo seit Mittwoch die Darts-Party mit bis zu 3000 feierwütigen Fans steigt. Der 38-Jährige ist derzeit die Nummer 25 der Welt, die vergangenen Monate liefen für ihn nicht durchweg gut - aber einige außerordentliche Highlights wie zwei Neun-Darter, also dem perfekten Spiel mit nur neun Pfeilen von 501 auf 0, waren dabei. Diese Top-Leistungen kann Clemens also durchaus abliefern. Und der "Ally Pally" ist seine Lieblingsbühne. Am 23. Dezember steigt er dort als gesetzter Spieler in der zweiten Runde ein.

Der Gegner: Lewy Williams oder Toyokazu Shibata. Sowohl den Waliser (93. der Weltrangliste) als auch den Japaner (ohne Weltranglistenplatzierung) wird "Gaga" schlagen. Dann kommt wohl mit Jonny Clayton der Überflieger des Jahres, der vier große Titel holte. Doch Clemens bleibt der Favoritenschreck. Er weiß nur zu gut: er kann diese Rolle. Damit bestätigt der Saarländer sein Resultat vom Vorjahr - wieder Achtelfinale. Und warum? Weil er das richtige Mindset mitbringt. "Ich bin gegen keinen auf der Welt chancenlos", sagte er jüngst im ZDF-Morgenmagazin. In der Runde der letzten Acht wartet wahrscheinlich Michael Smith oder Glen Durrant. Die Chancen stehen 50:50, das Viertelfinale ist drin - auch wenn Titelverteidiger Gerwyn Price dort als Gegner dann eine Nummer zu groß sein wird.

CONTRA: Nein, weil Clemens noch nicht stabil genug ist von SPORTBUZZER-Redakteur André Batistic

Die Darts-WM gehört für mich seit über 15 Jahren zur Weihnachts- und Silvesterzeit wie Lebkuchen und Rouladen. Jahr für Jahr fiebere ich mit, dass ein deutscher Starter ganz weit kommt und sich vielleicht sogar den Titel holt. Lange Zeit galt das als ausgeschlossen - mit Gabriel "Gaga" Clemens gibt es nun nicht zuletzt nach dem Achtelfinal-Einzug im Vorjahr endlich einen ernstzunehmenden Kandidaten. Und Clemens wird es auch in diesem Jahr von allen deutschen Startern am weitesten schaffen - jedoch leider nicht als erster Deutscher der Geschichte ins Viertelfinale.



Die Leistungen von Clemens in dieser Saison geben eine andere Prognose auch gar nicht her, denn nach dem Achtelfinale bei der WM kam für "Gaga" in diesem Jahr nicht viel zusammen. Bei der EM, dem World Matchplay, World Grand Prix und den World Series of Darts Finals, schied der 38-Jährige jeweils in der ersten Runde aus. Bei seinem letzten großen Turnier vor der WM, dem Grand Slam of Darts, war für Clemens schon in der Vorrunde Schluss. Eine gute WM-Vorbereitung sieht anders aus.