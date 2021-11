Pro und Contra: Hat Bayern-Stürmer Robert Lewandowski den Ballon d'Or verdient?

PRO: Ja, Lewandowski ist der Beste der Welt!

Wenn es überhaupt noch eines weiteren Beweises bedurft hätte, warum Robert Lewandowski am Montagabend in Paris den Ballon d’Or für den besten Spieler im Jahr 2021 in Empfang nehmen sollte, dann hat er ihn in dieser Woche abgeliefert: Sein Treffer per Fallrückzieher in der Champions League bei Dynamo Kiew war ein Kunstwerk, ein Tor der Superlative – wie sein ganzes Jahr. Der Stürmer des FC Bayern hat 2021 den mit 40 Saisontreffern als nicht einstellbar geltenden Bundesliga-Rekord von Gerd Müller gebrochen und die neue Bestmarke auf 41 geschraubt. Die er jetzt schon wieder jagt. In dieser Saison hat der Pole in zwölf Ligaspielen schon wieder 14 Mal getroffen, in insgesamt 19 Pflichtspielen 25 Buden erzielt. Im gesamten Kalenderjahr kommt er auf wahnsinnige 64 Tore.