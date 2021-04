Pro und Contra: Schafft der HSV im Saison-Endspurt den Bundesliga-Aufstieg?

PRO: Das Rest-Programm spricht für den HSV

von SPORTBUZZER-Redakteur René Wenzel

13 Tage hatte der HSV nach dem letzten Zweitliga-Spiel Zeit, um sich auf den Sechs-Spiele-Endspurt vorzubereiten. So richtig nach Aufstieg fühlt sich das Rest-Programm aber nicht an. Es geht noch gegen insgesamt sechs Abstiegskandidaten. Zuerst gegen den Vorletzten SV Sandhausen, am 33. und 34. Spieltag gegen die Nord-Kontrahenten VfL Osnabrück sowie Eintracht Braunschweig. Und das spricht klar für die Hamburger.

Für den HSV gibt es kein Spiel mehr in dieser Saison, wo man im Vorfeld vor den Qualitäten des Gegners zittern müsste. Die direkte Konkurrenz hingegen steht noch vor einigen schwierigen Aufgaben. Ein Beispiel: Fürth spielt unter anderem noch gegen den FC St. Pauli, SC Paderborn und Fortuna Düsseldorf - da muss dem Kleeblatt im Vereinslogo noch ein viertes Blatt wachsen. Und auf Quarantäne-Kiel wartet sowieso noch ein Hammer-Programm.

Der Fokus der Rothosen liegt erstmal klar auf dem Neun-Punkte-Plan. Neun Punkte in den nächsten acht Tagen - in den Partien gegen Sandhausen, Regensburg und Karlsruhe. Dann stünde der HSV bei 59 Punkten drei Spieltage vor Saisonende. Zur Erinnerung: Der VfB Stuttgart (58 Punkte) oder auch der 1. FC Nürnberg (60 Punkte) schafften in den vergangenen Jahren mit einer ähnlichen Ausbeute als Tabellenzweiter direkt den Aufstieg. In dieser Spielzeit ist der HSV an der Reihe - endlich!