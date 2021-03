Pro & Contra: Ist die Annullierung der Saison 2020/21 richtig - oder nicht?

Pro: Spielen nach so langer Pause Irrsinn

Sagen wir doch mal, wie es ist: Es ist zum Kotzen. Ob der Verband nun weiter gehofft hätte, dass die Saison abgebrochen oder aus dem Gedächtnis gestrichen wird. Aber, und das ist der entscheidende Unterschied: Es wäre Irrsinn, Amateure nach der längsten Winterpause aller Zeiten und nicht mal drei Wochen Mannschaftstraining wieder auf den Platz zu schicken. Die Annullierung ist der sauberste Schnitt, so ärgerlich er für manche sein möge.

Anzeige

Ja, es ist die zweite verkorkste Saison in Folge, aber in dieser kann es keine andere (sportliche) Lösung geben. Zumal jetzt der Weg für den Neustart bereitet werden kann, die Vereine Planungssicherheit haben. Der Verband muss alsbald Perspektiven aufzeigen – vor allem für den Nachwuchs. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass die neue Saison nur mit geringen Einschränkungen über die Bühne gehen kann. Denn die alte wird am 31. März Geschichte sein.

Christoph Hage