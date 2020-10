Pro und Contra: Hamilton kann Schumacher einholen – ist er der beste Fahrer der Formel-1-Geschichte?

Um es gleich deutlich zu sagen: Ich bin wie so viele andere Menschen wegen Michael Schumacher zum Fan der Formel 1 geworden und deshalb unverdächtig, dessen Leistungen in irgendeiner Weise schmälern zu wollen. Schumacher ist eine Legende des Sports , und bleibt mit seiner Mischung aus naturgegebenem Talent und eiserner Disziplin einer der Größten aller Zeiten. Dennoch muss man ganz objektiv feststellen: Lewis Hamilton agiert mit „Schumi“ schon seit geraumer Zeit auf Augenhöhe – nicht nur, was die Zahl der Grand-Prix-Erfolge und der Weltmeister-Titel betrifft. Sondern auch in puncto Talent, Ehrgeiz und Beständigkeit. Auch er ist ein herausragender Botschafter des Motorsports geworden; vielleicht sogar ein besserer als Schumacher, mit dem er nach dieser Saison wohl nicht nur nach Siegen, sondern auch nach WM-Titeln gleichziehen wird.

In einem engen Rennen der beiden Top-Stars ihrer Zeit gibt für mich ein Aspekt den Ausschlag für Hamilton: seine Nervenstärke, Souveränität und Coolness, mit der er auch unmöglichste Situationen immer wieder meistert. Wo Schumacher mehr als einmal seine (sehr menschliche) Emotionalität im Weg stand, bleibt Hamilton auf beeindruckende Weise immer diszipliniert der Meister seiner Sinne - wie in diesem Jahr in Silverstone, als er seinen Mercedes auf drei Rädern ins Ziel brachte und gewann. Augenblicke, die im Rückblick bar jeder Vernunft sind - man denke bei Schumacher an die fragwürdigen Crashs mit Damon Hill 1994 in Adelaide oder Jacques Villeneuve drei Jahre später in Jerez, als er 2006 in Monte Carlo die Konkurrenz im Qualifying ausbremste, indem er sein Auto auf der Strecke "parkte" oder 2010 Rubens Barrichello in einem lebensgefährlichen Manöver in Ungarn fast in eine Betonmauer drängte - sucht man in Hamiltons Biografie vergebens. Er ist unter Druck wahrscheinlich der coolste Pilot seit Ayrton Senna - und Schumacher zumindest in diesem Bereich eine Nasenlänge voraus. Nicht ohne Grund wird von der "Hammer Time" gesprochen, wenn der Brite besonders gefordert ist: Wenn der Hammer fällt und andere die Nerven verlieren, ist Hamilton zur Stelle.