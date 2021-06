Pro und Contra: Kann Österreich im EM-Achtelfinale gegen Mitfavorit Italien überraschen?

PRO: Ja, weil Italien in der Vorrunde kaum gefordert war und keinen Heimvorteil mehr hat von SPORTBUZZER-Redakteur Sönke Gorgos Anzeige

Nach dem emotionalen ersten Achtelfinal-Einzug der eigenen EM-Geschichte wartet auf Österreich nun also das Kräftemessen mit dem wohl größten Turnierfavoriten. Während die Elf des deutschen Trainers Franco Foda in das Duell mit seinem scheinbar übermächtigen Nachbarn Italien geht, sind die Rollen nach der überragenden Serie der seit 30 Spielen ungeschlagenen Squadra Azzurra zwar klar verteilt. Österreich nimmt den Kampf um das Viertelfinale aber keineswegs mit stumpfen Waffen auf.

Zur Wahrheit gehört nämlich auch, dass die Italiener in der Vorrunde zwar wie schon in den Monaten zuvor stark aufgetreten sind, sie aber auch – was vorher so nicht zu erwarten war – bei ihren drei Siegen kaum gefordert wurden. Die hoch gehandelte Türkei erwies sich als erschreckend harmloser Auftaktgegner, auch die ähnlich gut eingeschätzte Schweiz rief nur wenig von dem ab, was ihnen vor Turnierstart zugetraut worden war. Und Wales – nun ja, Wales war beim 0:1 gegen Italien im Wissen der greifbaren Qualifikation vor allem auf Fehlervermeidung bedacht. Wirklich unter Stress gesetzt wurde die alternde italienische Abwehrkette um Leonardo Bonucci (34) und Giorgio Chiellini (36), der gegen Österreich aber nicht spielen kann, bis dato nicht.





Genau dort muss Österreich mit seinen jungen Offensivkräften wie Christoph Baumgartner (21) und Sasa Kalajdzic (23) und der Euphorie des historischen Einzugs in die K.o.-Phase ansetzen, um abzuprüfen, wie gut Italien unter Gegnerdruck reagiert. Sie müssen mutig sein, keine Angst vor der makellosen Bilanz Italiens haben, ihr Heil auch in der Offensive suchen. Dass genau das der Plan ist, verriet David Alaba, dessen Mannschaft sich in der Vorrunde oft das Leben selbst erschwerte, die aber bewies, dass sie am besten spielt, wenn der Druck am größten ist. Gerade der Ex-Münchner muss in dieser Hinsicht voran gehen, Vorbild sein. Ein weiterer Aspekt spielt Österreich übrigens in die Karten: Bei Italien fällt der Heimvorteil weg; keine Tifosi mehr, die Roberto Mancinis Elf bisher in jedem Spiel nach vorn peitschten – man denke nur an die inbrünstige Intonation der Nationalhymne vor den Spielen. Statt im gewohnten Olympiastadion von Rom wird nun in Wembley gespielt, Italien hat erstmals Reisestress. Immer noch Vorteil Italien? Wahrscheinlich. Aber Vorsicht: Felix Austria sehe ich keineswegs als chancenlos.

CONTRA: Nein, weil Italien die Europameisterschaft gewinnen wird

Ja, die Leistungen Österreichs haben einige Beobachter überrascht. Ja, die Foda-Elf hat sich im Turnierverlauf gesteigert und wird sicherlich im Achtelfinale von der aufkommenden Euphorie im eigenen Land profitieren. Aber eines darf man dabei nicht vergessen: Italien gehörte eindeutig zu den besten Teams der Vorrunde. Die Azzurri spielten die Türkei und die Schweiz (jeweils 3:0) förmlich an die Wand – und selbst mit der zweiten (!) Mannschaft ließen die Italiener gegen die Gruppenzweiten aus Wales überhaupt nichts anbrennen. Wer diese Mannschaft nicht als EM-Topfavoriten auf dem Zettel hat, hat die Gruppenphase verschlafen.

Denn Italien ist mehr als nur eine Mannschaft. Die Squadra Azzurra ist eine echte Einheit - auf und neben dem Platz. "Wenn wir sagen, dass es eine Nationalmannschaft für alle ist, dann meinen wir das auch so. Jeder gehört hierher", sagte Marco Verratti kurz nach dem Wales-Spiel, in dem Trainer Roberto Mancini kurz vor Schluss sogar Ersatzkeeper Salvatore Sirigu einwechselte, um möglichst allen Spielern Spielzeit zu verschaffen. So funktioniert eine Mannschaft – und nicht wie in Österreich, wo sich Stürmer Marco Arnautovic im ersten wackligen Gruppenspiel gegen Nordmazedonien (3:1) Beleidigungen gegen einen Gegenspieler nicht verkneifen konnte, für ein Spiel gesperrt wurde und so seinem Team einen echten Bärendienst erwies.