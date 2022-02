Pro und Contra zu möglichen Meister-Play-offs: Benötigt die Bundesliga den neuen Modus?

Bayern-Vorstand Oliver Kahn bringt es mit einem Wort auf den Punkt: "Spannung". Richtig, Meister-Play-offs würden in der Bundesliga für deutlich mehr Dramatik sorgen. Wann war die Deutsche Meisterschaft zuletzt hart umkämpft? Nur einmal in den vergangenen zehn Jahren. Mit zwei Punkten mehr als Borussia Dortmund wurde der FCB im Jahr 2019 Deutscher Meister. Sonst war der Vorsprung immer zweistellig, 2013 und 2018 waren es sogar mehr als 20 Zähler.

Die Bundesliga benötigt wieder mehr Spannung. Es gibt verschiedene Optionen. Ein von Kahn vorgeschlagener kombinierter Modus mit Halbfinals und Finale muss neben einer Meisterrunde bei den Überlegungen in den Fokus genommen werden. Viele europäische Länder lösen die Meisterfrage bereits über eine Teilung der Tabelle. Denkbares Beispiel in Deutschland: Die ersten vier Teams spielen den Meister im Modus Hin- und Rückspiel aus. Das wären sechs zusätzliche Partien für die Top-Klubs – alles fair und machbar.

Die aktuelle Saison zeigt erneut, dass kein Klub die Bayern auf lange Strecke stoppen kann. In einzelnen Spielen ist das möglich. Das untermauerten in der Bundesliga bereits Eintracht Frankfurt, der FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach. Play-offs oder eine kleine Meisterrunde wären zumindest einen Versuch wert, um die Münchner Dominanz zu stoppen. Ein paar Spielzeiten testen, danach die Lage neu bewerten – Spannung, wir brauchen Spannung!

Zum zehnten Mal in Folge kann der FC Bayern sich in dieser Saison zum deutschen Meister küren. Seit Jahren gibt es an der Vorherrschaft der Münchener in der deutschen Eliteliga nichts zu rütteln. Spannung? Fehlanzeige. Deshalb über Ansätze zu diskutieren, wieder für mehr Chancengleichheit zu sorgen? Völlig nachvollziehbar. Dazu einen bewährten Wettbewerb zu modifizieren, ist jedoch der falsche Weg.