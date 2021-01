Pro und Contra zum Transfer von Mesut Özil: Kann der Weltmeister bei Fenerbahce nochmal auftrumpfen? 

Pro: Ja, denn Özil nimmt sich ein Beispiel an Götze

von SPORTBUZZER-Redakteur Sönke Gorgos

Mesut Özil wurde Weltmeister, kam in Summe zu über 400 Einsätzen für Real Madrid und den FC Arsenal, zwei traditionsreichen Topklubs. Mesut Özil spielte 92-mal für Deutschland. Mesut Özil ist nicht nur ein Spieler von Weltklasse-Format, "einer der ganz Großen", wie sein langjähriger Trainer Arsène Wenger erst kürzlich sagte - mit 32 Jahren ist er zudem noch längst nicht am Ende seiner Karriere. Der Wechsel zu Fenerbahce ist deshalb genau der richtige für ihn - die Süper Lig ist vom Niveau her zwar kaum vergleichbar mit der Premier League, La Liga oder der Bundesliga, aber doch anspruchsvoll genug, um noch internationale Aufmerksamkeit zu genießen. Er nimmt sich mit dem Transfer in gewisser Weise ein Beispiel an seinem Weltmeister-Kollegen Mario Götze, der bereits im Sommer einen Tapetenwechsel vornahm, ausgetretene Pfade verließ und bei der PSV Eindhoven in den Niederlanden anheuerte. Dort blüht er nach schwierigen Jahren wieder auf. Etwas Ähnliches wird sich Özil erhoffen, für den auch privat ein Traum wahr wird: Denn Istanbul ist seine erklärte Lieblingsstadt, hier fühlt er sich so zuhause wie sonst nur in Gelsenkirchen, wo er geboren wurde und aufwuchs.

Sein nach dem WM-Debakel von 2018 angekratzter Ruf in Deutschland sowie die ständigen Diskussionen, ob er sich nun eher als Deutscher oder als Türke fühle ("Warum denken wir immer so in Grenzen? Ich will als Fußballer gemessen werden", sagte er dazu einmal) lassen erahnen, warum es ihn nicht zurück in die Bundesliga zieht. Bei Fenerbahce wurde er dagegen schon vor seinem Wechsel gefeiert wie kaum ein anderer Fußballer vor ihm, generell ist er in der Türkei fast beliebt wie ein Volksheld. Wenn es unter diesen Voraussetzungen nicht mehr klappt - wo denn bitte sonst?

Contra: Nein, denn die große Zeit von Özil ist längst vorbei

von SPORTBUZZER-Mitarbeiter René Wenzel