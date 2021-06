Pro und Contra: Kann Robert Lewandowski bei der EM für Polen wie beim FC Bayern glänzen?

Einem Mann, der in einer Bundesliga-Saison 41 Tore schießt - und damit einen fast 50 Jahre alten Rekord bricht - ist grundsätzlich alles zuzutrauen. Wenn dieser Mann auch noch Robert Lewandowski heißt, stellt sich die Frage, ob er seinen Torinstinkt auch in der Nationalmannschaft zeigen kann, eigentlich nicht. Zur Erinnerung: Lewandowski spielt nicht etwa für Gibraltar oder Liechtenstein, sondern für Polen. Eine Nation, die schon seit Jahren an der europäischen Spitze kratzt. Mit dem Bayern-Superstar, der nach einer erneuten Weltklasse-Saison noch immer auf Tor-Wolke 7 schweben dürfte, könnte es bei der EM richtig weit gehen.