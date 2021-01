Pro und Contra zu Lewandowski: Kann der Bayern-Star den Torrekord von Gerd Müller knacken?

PRO: Selbst wenn Bayern schwächelt - Lewandowski wird zur Stelle sein von SPORTBUZZER-Redakteur Roman Gerth Anzeige

Auch in dieser Saison zeigt sich wieder: Wenn sich der FC Bayern München auf etwas verlassen kann, dann auf die Treffsicherheit von Robert Lewandowski. Beflügelt von seiner Wahl zum Weltfußballer im Dezember trifft der polnische Nationalstürmer auch 2021, wie er will. Fünf Tore waren es allein seit Jahresbeginn. Sein Lauf darüber hinaus ist noch beeindruckender: In den vergangenen sieben Partien traf der 32-Jährige immer, dreimal sogar doppelt. Keine Spur von Überlastung oder "Amtsmüdigkeit" als Liga-Torjäger Nummer eins.

Dabei sind die Bayern selbst aktuell eher dank der schwächelnden Konkurrenz enteilt. Die Defensive wackelt häufiger, als es Trainer Hansi Flick lieb sein kann. Und die anstrengenden Wochen mit einem eng getakteten Spielplan kommen erst noch. Lewandowski aber wird sich davon nicht beeinflussen lassen. So bitter das überraschende Pokal-Aus bei Holstein Kiel auch war, so sehr spielt es dem FCB-Goalgetter beim Angriff auf den Rekord von Gerd Müller in die Karten. Wäre er doch bei der hohen Spiel-Dichte eher in vermeintlich unbedeutenden Bundesliga-Spielen geschont worden als im Pokal oder in der Champions League.

Nur gegen den 1. FC Köln hatte Flick in der Hinrunde auf Lewandowski verzichtet - es könnte die einzige Pause in der Liga für ihn gewesen sein. Da scheinen die 18 noch fehlenden Treffer zur magischen 40-Tore-Marke Müllers in 17 ausstehenden Spielen für ihn machbar. Und genau dies ist das große Ziel des ehrgeizigen Polen, nachdem er nun dreimal in Folge Torschützenkönig geworden ist - auch die momentane Unbeständigkeit der Bayern wird ihn und seine Treffsicherheit nicht stoppen. Lewandowski schwächelt einfach nicht.

CONTRA: Die aufgeblähte Saison wird auch an Lewandowski nicht spurlos vorbeigehen von SPORTBUZZER-Redakteur André Batistic

Nur 26 Tage Pause zwischen Champions-League-Finale und Bundesliga-Start, zwischendurch die Supercups der UEFA und der DFL sowie Pokal-Spiele und natürlich bereits die neue Saison der Königsklasse - hinzu kam eine quasi nicht existierende Winterpause: Zugegeben, Robert Lewandowski ist ein Ausnahmesportler, ein außergewöhnlicher Torjäger - aber ein solches Programm wird selbst ein Weltklasse-Athlet wie er nicht einfach so wegstecken können. Erste Anzeichen gab es bereits beim 1:0-Sieg gegen den FC Augsburg, als der Pole wegen Problemen in der Oberschenkel-Muskulatur ausgewechselt werden musste. Doch genau das darf nicht passieren, sollte Lewandowski tatsächlich den Müller-Rekord anstreben.

Den Bayern werden sich nur wenige Chancen bieten, ihren Top-Torjäger freiwillig zu schonen: Der FCB ist auf die Treffer des Weltfußballers angewiesen, weil die Defensive in dieser Spielzeit ungewohnte Schwächen offenbart. Zudem ist der Vorsprung an der Tabellenspitze nicht so komfortabel wie noch in der Saison zuvor. Auch der neu verpflichtete Ersatzmann Eric-Maxim Choupo-Moting konnte seine Torgefährlichkeit noch nicht unter Beweis stellen. Lewandowski wird also zwangsläufig öfter spielen müssen, damit Bayern das aktuelle Erfolgs-Level halten kann.