Pro und Contra: Ist bei einem Sieg gegen England der Weg ins EM-Finale ein Kinderspiel?

Die deutsche Nationalmannschaft hat am Dienstagabend (18 Uhr/ARD Magenta TV) den Klassiker im Wembleystadion gegen England vor der Brust. Bei einem Sieg gegen die "Three Lions" hätte das DFB-Team auf dem Weg in ein mögliches Finale im Viertelfinale Schweden oder die Ukraine als Gegner, im Halbfinale Dänemark oder Tschechien. Ein einfaches Programm auf dem Weg in das Endspiel? Unsere Nationalmannschafts-Reporter Heiko Ostendorp und Tobias Manzke diskutieren. Anzeige

England ist das Knackspiel Von RND-Sportchef Heiko Ostendorp

"Ein Fußballspiel dauert 90 Minuten – und am Ende gewinnen immer die Deutschen." Dieser Satz von Englands Legende Gary Lineker ist spätestens seit 2018 überholt. Genau wie ein anderer Mythos, den die Mannschaft von Joachim Löw bereits vier Jahre zuvor beendete, nämlich den von "Dusel-Deutschland".





Beim Titelgewinn von Rio schlug die DFB-Elf im Viertelfinale erst die Franzosen (1:0), demütigte dann die Brasilianer im eigenen Land mit 7:1 und ließ im Endspiel den Traum von Argentiniens Fußballgott Lionel Messi zerplatzen. Das Turniermotto: große Gegner? Gerne, her damit! Nachdem Deutschland bei dieser EM die "Hammergruppe" mit dem Welt- und Europameister als Zweiter überstanden hat, verabschieden sich nach und nach weitere Stolpersteine auf dem Weg zum Pott. Mit einem Sieg gegen England ginge es im Viertelfinale gegen Schweden oder die Ukraine, in einem möglichen Halbfinale gegen Dänemark oder Tschechien.

Egal wie schwer man sich zuletzt immer wieder gegen "kleinere" Nationen tat – diese Mannschaften werden Löws Mannschaft dann nicht mehr aufhalten. Sollten Manuel Neuer & Co. das "Knackspiel" im Wembley gewinnen, geht es bis ins Endspiel - und in der letzten Partie des Bundestrainers um den Titel.

Probleme mit der Favoritenrolle von SPORTBUZZER-Chefreporter Tobias Manzke

Es sieht so einfach aus: Am Dienstagabend England schlagen – und dann ins Finale rasen. Im möglichen Viertelfinale wartet auf die deutsche Nationalmannschaft entweder Schweden oder die Ukraine, im möglichen Halbfinale dann Dänemark oder Tschechien. Klingt alles machbar. Vor allem wenn man sieht, welche Mannschaften dem deutschen Team in der anderen Hälfte des Turnierbaums geblüht hätten.

Da trifft Italien im Viertelfinale auf Belgien und Spanien auf die Schweiz. Da klingt doch Schweden, die Ukraine oder später Tschechien wie ein Freilos. Doch genau so ist es nicht. Gegen Ungarn hat sich gezeigt, wie schwer das deutsche Team sich das Leben gegen einen vermeintlichen Außenseiter mit gut organisierter Defensive macht. Ohne das erzwungene 2:2 von Leon Goretzka kurz vor Schluss wären die Nationalspieler schon im Urlaub.