Pro und Contra: Sollte die WM 2022 in Katar von Deutschland und Co. boykottiert werden?

Es ist ein wichtiges Zeichen, wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft – wie im März vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Island geschehen – mit T-Shirts posiert, deren aufgemalte Buchstaben die Losung "Human Rights" ("Menschenrechte") ergeben. Die Weltöffentlichkeit hat dadurch davon Notiz genommen, dass in Deutschland Profifußballer unterwegs sind, denen es nicht egal ist, auf wessen Rücken die Weltmeisterschaft 2022 in Katar ausgetragen wird: nämlich auf dem der in menschenunwürdigen Verhältnissen hausenden rund 2,3 Millionen Arbeitsmigranten, von denen mehr als 6500 auf der großen katarischen WM-Baustelle ihr Leben gelassen haben sollen.

Es ist davon auszugehen, dass es während der Endrunde erneut zu Protestbekundungen kommen wird. Nützen werden auch diese wenig, weil – das zeigt die Erfahrung einer Fußball-WM in Russland und von Olympischen Spielen in Peking – ab dem ersten Anstoß das sportliche Geschehen in den Vordergrund rücken wird und zwangsläufig genau die Bilder in die Welt gesandt werden, die sich das örtliche Regime wünscht. Wirklich stoppen kann diese global zu empfangende Katar-Show somit nur ein Boykott der Protagonisten, also der Fußballer aus aller Welt. Denn wenn sie nicht mitspielen, kann sich auch Katar nicht präsentieren.