Pro und Contra: Schafft der 1. FC Köln mit Friedhelm Funkel noch den Klassenerhalt?

Pro: Funkel will und wird es seinen Kritikern zeigen - und die Mannschaft mitreißen von SPORTBUZZER-Redakteur André Batistic

Im Alter von 67 Jahren hat es Friedhelm Funkel eigentlich nicht mehr nötig, den Retter zu spielen. Der Coach mit über 20 Jahren Erfahrung als Bundesliga-Trainer hat in seiner Karriere schon alles erlebt und könnte seinen Ruhestand mit seiner Familie in seiner Wahlheimat Krefeld ganz entspannt angehen. Eigentlich, wäre da nicht die Entlassung bei Fortuna Düsseldorf im vergangenen Jahr gewesen, nach der Funkel trotzig sein Karriereende als Trainer angekündigt hatte. Und das alles einen Tag nach der Auszeichnung zum "Trainer des Jahres" in Düsseldorf. So wollte Funkel trotz aller Bekundungen offenbar nicht abtreten - und genau dieses Feuer kann nun den Ausschlag im Abstiegskampf geben.

Denn Funkel will es allen nochmal zeigen: den Fortuna-Bossen, seinen Kritikern und vermutlich auch sich selbst. Denn in der Saison 2001/02 schaffte der ebenfalls wenige Spieltage vor Saisonende als Retter verpflichtete Coach den Klassenerhalt mit dem FC nicht. Funkel wird aus seinen Erfahrungen schöpfen und die Spieler mitreißen. Das haben bereits die ersten beherzten Trainings-Auftritte der Liga-Legende gezeigt.

Nun muss es nur noch die Mannschaft umsetzen. Drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz bei noch sechs ausstehenden Spielen sind aufholbar, vor allem wenn man sich vor Augen führt, wie gut sich die Mannschaft am vergangenen Sonntag trotz der 2:3-Niederlage gegen Mainz 05 geschlagen hat. Mit Sebastian Andersson hat Funkel sogar einen von ihm so geschätzten waschechten Stoßstürmer zur Verfügung. Hoffnung machen vor allem die Gegner an den letzten vier Spieltagen: Gegen den FC Augsburg, SC Freiburg, Hertha BSC und Schalke 04 müssen Punkte her - die dank des neuen Funkel-Feuers auch realistisch erscheinen.

Contra: Die Lage in Köln ist so schlecht – da kann selbst Funkel nicht mehr helfen von SPORTBUZZER-Mitarbeiter Leon Schaefer Allzu große Hoffnungen sollte sich in Köln keiner mehr machen. Sechs Spieltage sind in der Bundesliga noch zu spielen – dann gehen im Müngersdorfer Stadion mal wieder die Lichter aus. Zumindest im Fußball-Oberhaus. Der FC rutschte nach der jüngsten Niederlage gegen den direkten Konkurrenten Mainz auf Platz 17 und wird von dort nicht mehr wegkommen. Die Probleme bei den Rheinländern sind nämlich so groß, dass selbst ein erfahrener Mann wie Friedhelm Funkel den Abstieg nicht mehr abwenden kann.

Der Trainer-Routinier hat schon andere Vereine aus überaus vertrackten Situationen gerettet, doch so sehr im Argen wie in Köln lagen die Dinge selten. Der FC hat seit acht Spielen nicht mehr gewonnen, während die Konkurrenz aus Bielefeld, Mainz und von Hertha BSC sich seit Wochen auf dem aufsteigenden Ast befindet. Ohne Gegentor blieb man in den 28 bisherigen Saison-Spielen erst drei Mal. Der Mannschaft fehlt Stabilität und Esprit. Wer nun glaubt, dass Funkel diese Probleme von heute auf morgen abstellen kann, rechnet auch damit, dass die Geißböcke im kommenden Jahr um Europa mitspielen.