Pro und Contra: Kann sich der BVB im Endspurt noch die Champions-League-Teilnahme sichern?

Pro: Ja, denn der BVB hat das Momentum auf seiner Seite! von SPORTBUZZER-Chefreporter Tobias Manzke

Vier Siege in Folge holte Borussia Dortmund in der Liga in Serie, dazu überrollte der Klub im Pokal-Halbfinale Zweitligist Kiel und steht im Endspiel. Der BVB hat einen Lauf – und der wird bis zum Saisonende weitergehen und in der erfolgreichen Qualifikation für die Champions League enden. Die Liga-Härteprüfung hat der BVB vor zwei Wochen bestanden, als der Klub mit 2:0 in Unterzahl beim heimstarken Tabellendritten Wolfsburg gewonnen hat. Ein ganz starker Auftritt, der die BVB-Brust noch breiter gemacht hat. „Ich glaube, dass wir psychologisch im Vorteil sind“, sagte Kapitän Marco Reus nach der Partie.

Und der gezeigt hat, dass die BVB-Profis es doch noch können, wenn es darauf ankommt und nicht – wie schon so oft – an sich selbst scheiterten. Der BVB ist gerüstet für das schwere Restprogramm mit der Partie gegen Leipzig, in Mainz und gegen Leverkusen. Mit RB und Leverkusen warten zwei Top-Teams der Liga, Mainz ist brutal im Aufwind. Reus & Co. werden in den Spielen alles herauskitzeln müssen, um erfolgreich zu sein.

Und dass die Profis das können, haben sie in den letzten Wochen gezeigt. Trainer Edin Terzic hat bewiesen, dass er nach Start-Schwierigkeiten die Mannschaft auf Kurs gebracht hat. In den letzten vier Pflichtspielen gab es nur ein Gegentor, die BVB-Defensive steht bombensicher und hat das Team hat selbst 13 eigene Treffer erzielt. „Wir konnten in den letzten Wochen sehr viel Selbstvertrauen tanken. Genau das benötigen wir für den Schlussspurt in der Bundesliga“, so Terzic, der eindrucksvoll gezeigt hat, dass er mehr als eine Notlösung ist. Der BVB hat das Momentum auf seiner Seite - und hat es in der Rolle des Jägers einfacher. Auch wenn der Klub unglaublichen Druck hat, die Königklasse zu erreichen, um Spieler wie Erling Haaland zu halten. Der Aufwind der letzten Wochen wird den BVB in die Champions League tragen.

Contra: Nein, denn das Restprogramm gibt das nicht her von SPORTBUZZER-Redakteur André Batistic

Ja, es stimmt. Vor fast genau einem Monat an gleicher Stelle war ich voll davon überzeugt, dass der BVB die Champions-League-Qualifikation noch schafft. Damals lag der BVB sieben Punkte hinter Eintracht Frankfurt, jetzt ist es nur noch einer - dafür aber ein ganz entscheidender. Denn ich sehe nicht, wie und wo der Tabellen-Dritte VfL Wolfsburg (zwei Punkte vor dem BVB) und eben die SGE noch patzen sollten. Das Restprogramm spricht eine eindeutige Sprache. Da können die Dortmunder, die zweifellos in Top-Form sind, noch so oft 5:0 gewinnen wie zuletzt im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel - es wird nichts nützen.

Denn die Ausgangslage ist eindeutig: Gewinnen Wolfsburg (noch gegen Union Berlin, RB Leipzig - direkt nach dem kräftezehrenden Pokalfinale - und Mainz 05) und Frankfurt (noch gegen Mainz, Absteiger Schalke und den SC Freiburg) ihre Spiele, kann sie niemand mehr von den Plätzen vertreiben, nicht mal der heilige Erling. "Wenn ich mir das Restprogramm der Dortmunder so angucke, dann wage ich zu bezweifeln, dass sie das noch aufholen", sagte Wolfsburg-Manager Jörg Schmadtke unlängst - und er hat recht! Auf die Dortmunder, die jetzt zweimal gegen Leipzig (Samstag, und Donnerstag im Pokal) ran müssen und dann auf Mainz und das wiedererstarkte Bayer Leverkusen treffen werden, warten knifflige Aufgaben. Schon am Samstag kann es vorbei sein - aus einem einfachen Grund.