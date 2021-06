Pro und Contra: Ist England bei dieser EM bereit für den großen Wurf?

Eine Reihe von Faktoren spricht dafür, dass es in diesem Jahr so weit sein könnte. Das 1:0 gegen Kroatien zum Auftakt basierte auf einer starken Leistung, das 0:0 gegen Schottland war bei weitem nicht so schlecht, wie es von vielen gemacht wurde. Immerhin verfügen die Schotten über keine schlechte Mannschaft, für sie war das "Battle of Britain" zudem ein vorweggenommenes Endspiel. Fakt ist: Nach zwei Spielen steht mit einer keineswegs eingespielten Defensive noch die null, offensiv gibt es zudem reichlich Alternativen, um die passende Formation noch zu finden. Das Ticket für das Achtelfinale ist schon gelöst. Und nun? Hängt viel von der Auslosung ab. Die meint es, zumindest was die Spielorte angeht, aber gnädig. Die Endrunde mit Halbfinale und Finale wird - so die UEFA nicht doch noch dazwischen funkt - im "Wohnzimmer" in Wembley ausgetragen. Die Aussicht, ausgerechnet in London erstmals Europameister zu werden und die seit fünf Jahrzehnten andauernde Durststrecke zu beenden, wird Kane & Co. beflügeln und kann gewaltige Kräfte freisetzen.