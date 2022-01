Pro und Contra zum Finale der Darts-WM: Holt sich Peter Wright gegen Michael Smith den zweiten Titel?

PRO: Ja, weil Peter Wright ohne Druck spielen kann! von SPORTBUZZER-Kolumnist Elmar Paulke Anzeige

Peter Wright hat für mich die Nase vorne. Es ist sein drittes Finale auf der großen Bühne im Londoner Alexandra Palace. Nach der Niederlage 2014 und dem lang ersehnten Sieg 2020, jeweils im Duell gegen Michael van Gerwen, weiß "Snakebite" genau, worauf es in diesem Moment ankommt. Wright spielt dieses Turnier bislang einfach souverän. Im Viertelfinale gegen den starken Youngster Callan Rydz musste der 51-Jährige Gas geben - und ist cool geblieben. Die Restpunktzahl von 96 in einer wichtigen Phase über Doppel 18 und Doppel 20 zu spielen, war ein Moment, in dem er Rydz die Grenzen aufgezeigt hat und damit ein klares Signal an die Konkurrenz senden konnte.

Der Schotte legt eine unglaublich hohe Konzentration an den Tag. Wir haben ihn häufig emotional erlebt, doch gerade bei dieser WM ruht Wright meist in sich, weil er von seiner Stärke überzeugt ist, abgebrüht zocken kann und keinen Druck hat, gewinnen zu müssen. Dass es dennoch in ihm brodelt und sein Hunger auf den zweiten WM-Titel groß ist, zeigte er nach dem Sieg gegen Rydz, als er vor Freude und Erleichterung die Pfeile auf den Boden warf. Geschafft! Das wollte er damit zum Ausdruck bringen.

Wie akribisch Wright arbeitet, belegt die Bearbeitung seiner Pfeile in der Nacht nach dem Viertelfinal-Sieg, um für das Halbfinale gegen seinen Landsmann Gary Anderson gut vorbereitet zu sein. Der Titelträger von 2020 perfektionierte sein Dart-Set mit längeren Spitzen, um seinen Gegner mit hohen Scorings zu schocken. Das ist ihm gelungen - obwohl Anderson selbst einen überragenden Abend erwischte. Trotzdem war es am Ende ein kaum gefährdeter 6:3-Sieg für Wright, bei dem er mit 24 perfekten Aufnahmen von 180 Punkten einen neuen WM-Rekord aufstellte. "Snakebite" kennt Druck wie gegen Rydz und hat immer eine Antwort in seinem Matchplan, wie er gegen Anderson zeigte. Daher wird er mit einem 7:5-Sieg seinen zweiten WM-Sieg feiern.

CONTRA: Nein, weil Michael Smith die Titel-Gier hat! von RND-Redakteur Roman Gerth

Für Michael Smith ist die Situation in diesem Finale ähnlich, wie es Peter Wright vor zwei Jahren erlebt hat. 2020 wollte es "Snakebite" gegen Michael van Gerwen endlich schaffen, die WM zu gewinnen, weil er 2014 gegen "MvG" noch gescheitert war. Van Gerwen war zwar als überhaupt erst vierter Spieler auf dem Weg, seinen Titel vom Vorjahr zu verteidigen - ihm fehlte in dem Finale dennoch der letzte Wille. Ähnlich ergeht es nun Wright: Einmal hat er die WM-Trophäe schon geholt, für Smith hingegen ist dieser Triumph der große Traum, den er sich verwirklichen will.



Der "Bully Boy" hat im Turnierverlauf grandiose Leistungen gezeigt. Mit Jonny Clayton (Weltranglistenposition 8) hat er im Achtelfinale den Premier-League-Champion und vierfachen Major-Sieger dieses Jahres ausgeschaltet. Im Viertelfinale musste mit Gerwyn Price der Titelverteidiger und Weltranglistenerste dran glauben. Und im Halbfinale war James Wade (Weltranglisten-4.) kein großes Problem für Smith. Der 31 Jahre alte Engländer ist selbst die Nummer neun der Welt - und würde mit dem WM-Titel auf Rang drei springen.