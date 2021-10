Pro und Contra: Ist die 2G-Regel in RB Leipzigs Red-Bull-Arena die richtige Lösung?

Leipzig. Es war angekündigt und wird so nun auch umgesetzt: Mindestens zu den Heimspielen gegen Paris Saint-Germain (3. November) und Borussia Dortmund (6. November) lässt RB Leipzig nur Fans in die Red-Bull-Arena, die geimpft oder genesen sind, wendet also das so genannte 2G-Modell an. Der Bundesligist begründet das mit den Zwängen der geltenden gesetzlichen Regelungen. Unter den Fans wird das Thema heiß diskutiert. Und auch in der LVZ-Redaktion gehen die Meinungen auseinander.

