Pro und Contra: Sollte Joachim Löw die DFB-Elf nach dem EM-Auftakt auf Viererkette umstellen?

Die Erkenntnis aus der 0:1-Niederlage gegen Frankreich aus DFB-Sicht: Man war auf Augenhöhe mit dem Weltmeister, aber die Durchschlagskraft hat gefehlt. So beschreiben es die Spieler und auch die Verantwortlichen. Deshalb muss Bundestrainer Joachim Löw gegen Europameister Portugal nun dringend umbauen – personell UND taktisch. Die Umstellung auf eine Viererkette in der Abwehr bietet die Möglichkeit, einen Mann mehr im Mittelfeldzentrum zu haben. Dort, wo die Fäden zusammenlaufen. Wo es wichtig ist, die entscheidenden Räume zu besetzen. Wo die Angriffe initiiert werden. Wie das geht, hat das französische Mittelfeld um Paul Pogba, N’Golo Kanté und Adrien Rabiot dem deutschen Team bei der 0:1-Niederlage in Perfektion vorgemacht.

Pogba wurde Spieler des Spiels, Rabiot verpasste mit seinem Schuss an den Pfosten nur knapp das 2:0 und Kanté lief alle Lücken zu. Gegen Gegner auf diesem Niveau ist die deutsche Schaltzentrale, die gegen Frankreich Ilkay Gündogan und Toni Kroos bildeten, zu dünn besetzt. Das deutsche Mittelfeld hat mit Kroos, Gündogan, Kimmich oder Emre Can, Florian Neuhaus und dem genesenen Leon Goretzka unglaubliche Qualität. Die Mitte erneut nur mit zwei Spielern zu besetzen, wäre nicht nachvollziehbar.

In der Regel gibt es rund um die Endrunden der Nationalmannschaft genügend Aufreger und Themen, über die landauf, landab diskutiert wird. 2018 waren es die Erdogan-Affäre oder das Teamquartier in Watutinki. 2016 die Terrorlage in Frankreich. 2014 die Belegung der Bungalows im Campo Bahia. In diesem Sommer ist es die Taktikdebatte: Soll Joachim Löw mit Dreier- oder Viererkette gegen Frankreich oder jetzt gegen Portugal auflaufen? Es ist eine Scheindiskussion.