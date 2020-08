Pro und Contra: Gewinnt Kai Havertz mit Bayer Leverkusen die Europa League?

Drei Siege fehlen Bayer Leverkusen noch für den ersten Titel seit 27 Jahren – und den ersten europäischen Erfolg seit 32 Jahren. Beim Finalturnier der Europa League in Nordrhein-Westfalen hat die Werkself um Trainer Peter Bosz quasi Heimrecht. Das Viertelfinale gegen Inter Mailand (21 Uhr, So könnt ihr das Spiel live sehen! ) wird direkt ein Gradmesser – doch mit Youngster Kai Havertz hat Bayer einen entscheidenden Trumpf in seiner Hand. Es wird viel gesprochen über den 21 Jahre alten Offensivmann, der nach der Corona-Pause mit sechs Toren und einer Vorlage in der Bundesliga stark aufspielte. Die aktuellen Transfer-Gerüchte werden Havertz jedoch nicht von Glanzleistungen abhalten. Im Gegenteil.

Allein schon aus Eigeninteresse wird der junge Nationalspieler noch einmal alles geben. Noch ist sein Wechsel von Leverkusen zum FC Chelsea nicht in trockenen Tüchern – doch mit starken Leistungen in dem Wettbewerb, den die Blues im Vorjahr selbst gewonnen hatten, will er Coach Frank Lampard weiter zeigen, wieso er nach Timo Werner (RB Leipzig) für die Londoner der zweite sinnvolle Neuzugang aus Deutschland ist.

Im ersten Finale der neuen UEFA Europa League am 12. Mai 2010 in Hamburg gewann Atlético Madrid nach Verlängerung 2:1 gegen den FC Fulham. ©

CONTRA: Nein, Bayer Leverkusen ist nicht stark genug

Von SPORTBUZZER-Redakteur Stefan Döring

Wer an Bayer Leverkusen denkt, denkt auch automatisch an Kai Havertz. Der erst 21-jährige Offensivspieler ist der Star der Mannschaft, auf ihm lastet enormer Druck. Viele Fans erwarten von ihm, dass er Bayer zum Titel in der Europa League führt - bevor er zum FC Chelsea wechselt. Bei aller unumstrittenen Qualität von Havertz - er allein wird die Mannschaft von Peter Bosz nicht zum Pokal führen können. Noch ist Havertz nämlich kein Lionel Messi. Und dass ein Spieler allein nicht reicht, musste auch Cristiano Ronaldo vergangene Woche erleben, als er mit Juventus Turin aus der Champions League ausschied.

Bayer Leverkusen zu unerfahren für den Titel

Zweifelsfrei hat der Kader von Bayer Leverkusen mehr zu bieten, als nur Havertz. Doch insgesamt ist der Kader zu unerfahren für eine echte Titelchance in der Europa League - nicht nur in Bezug auf das das Viertelfinal gegen Inter Mailand. Dieses Team ist gespickt mit Topstars wie Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Alexis Sanchez oder Christian Eriksen, die alle mit einer Einzelleistung ein Spiel entscheiden können. Bestes Beispiel dafür war das Achtelfinale in der vergangenen Woche gegen den FC Getafe. Die Spanier liefen an, nutzen ihre Chancen nicht - und Lukaku und Eriksen schossen die Tore. Zudem ist Inter stark in der Defensive besetzt, kasste in der abgelaufenen Serie-A-Saison die wenigsten Gegentreffer.

Und selbst bei einem Erfolg wären da noch zwei Spiele, die Bayer auf dem Weg zum Titel gewinnen müsste - und spätestens im Finale könnten Schwergewichte wie Manchester United und der FC Sevilla warten. Aus diesem Grund wird der Traum vom Titel nur ein Traum bleiben. Da hilft Bayer auch kein Havertz in Bestform, denn die Erfahrung der anderen Mannschaften wird den Unterschied machen.