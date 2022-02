Pro und Contra: Schafft der VfL Wolfsburg mit Max Kruse die Wende?

Es gibt kaum etwas im Profifußball, das Max Kruse nicht gesehen hat: Ob Champions League , DFB-Team, Olympische Spiele oder Abstiegskampf - die Erfahrungen des 33-Jährigen sind Gold wert. Kein Wunder, dass der VfL Wolfsburg mit einem der cleversten Transfers dieses Winters zugeschlagen hat . Kruse wird den zuletzt zu zahmen und unglücklich agierenden Wölfen wieder etwas geben, das der Verein so dringend benötigt, wie kaum ein anderer in der Bundesliga: das Sieger-Gen.

Kruse ist ein "Natural Born Leader", ein echter Gewinner-Typ, was er nicht nur in Poker-Turnieren weltweit unter Beweis stellt. In der Bundesliga führte der Ex-DFB-Star zuletzt Union Berlin überraschend nach Europa. "Die sportlich erfolgreichste und wirtschaftlich wertvollste Phase unserer Vereinsgeschichte ist, neben vielen Spielern, Trainern und Mitarbeitern, auch Max Kruse zu verdanken, das werden wir nicht vergessen", sagte Union-Präsident Dirk Zingler nach Kruses Abschied und unterstrich den Wert des Neu-Wolfsburgers.

Kruse, der schon in der Saison 2015/16 bei den Niedersachsen spielte und sich damit in Wolfsburg bestens auskennt, ist genau der Spielertyp, der dem strauchelnden Champions-League-Teilnehmer gefehlt hat: Ein Spieler, der nicht nur der verlängerte Arm des Trainers ist, sondern sich auch zutraut, eigene Entscheidungen auf dem Platz zu treffen. Wenn ein Leitwolf wie Max Kruse die Lethargie der Wolfsburger nicht beenden kann, dann schafft es keiner.

Bei allen sportlichen Vorzügen birgt der Kruse-Deal genau das, was der VfL in der aktuellen Situation am wenigsten gebrauchen kann: Weiteres Chaos-Potenzial. Das beweist nicht zuletzt die Vergangenheit. Schon das erste Kruse-Intermezzo in Wolfsburg endete für alle Seiten unbefriedigend. Der Offensivmann machte eher abseits des Rasens von sich Reden. Eskapaden wie der Verlust von 75.000 Euro in bar und die Auseinandersetzung mit einer Reporterin kosteten ihn viel Vertrauen beim VfL, von wo er nach einer holprigen Saison mit sechs Toren in 32 Bundesliga-Spielen wieder abwanderte – es passte einfach nicht.