Pro und Contra: Schafft die Schweiz bei der EM gegen Spanien die nächste große Überraschung?

War die Vorrunde bei der EM noch eher ein lahmer Aufgalopp, sparten die Teams im Achtelfinale nicht mit Spannung. Das 5:3 der Spanier nach Verlängerung, das 0:2 der deutschen Mannschaft gegen England, das 2:1 nach Verlängerung zwischen der Ukraine und Schweden – immer konnte man vor lauter Anspannung an der heimischen Flimmerkiste auf den Fingernägeln kauen. Doch ein Spiel ragte noch heraus: Das sensationelle Weiterkommen der Schweizer gegen Frankreich im Elfmeterschießen war ein Fest der Fußball-Dramaturgie. Und das hatte vor allem einen Grund: Die Schweizer kämpften wie Asterix und Obelix gegen die nicht wirklich weltmeisterlichen Römer...äh Franzosen. Und sie können – vorausgesetzt ihr Zaubertrank ist ihnen nicht ausgegangen – noch weiter überraschen.

Nun geht es für die Schweiz gegen Spanien. Die Motivation nach der eng getakteten Corona-Saison ist beim Turnier inzwischen schon vielen Favoriten zum Verhängnis geworden. Konzentration und Einstellung wirken oft fahrlässig. Auch die Iberer waren in ihrem Achtelfinale gegen Kroatien mitunter nicht auf der Höhe – das katastrophale Eigentor samt Verstopper von Torwart Unai Simon ist das eindrückliche Beispiel. Dass die zahme "Furia Roja" nach 90 Minuten bisher drei von vier Spielen Unentschieden spielte sollte den Eidgenossen klar machen: Der dreimalige Europameister ist bezwingbar.

Diese Erinnerung braucht die Nati aber ohnehin nicht. Kämpfte man rund um den Turnierstart noch mit internen Querelen, ist spätestens nach dem Frankreich-Coup klar: Die Schweiz hat eine eingeschworene Truppe. Gegen die Franzosen warf wirklich jeder Einzelne für die Mannschaft alles in die Waagschale. Angeführt von Kapitän Granit Xhaka, der nach einem schwierigen Jahr bei Arsenal plötzlich wieder wie ein richtiger Leader wirkt - gegen Spanien aber gesperrt fehlt , fighteten sich die Rot-Weißen zum ersten K.o.-Sieg überhaupt. Und das am Ende sogar leistungsgerecht. Für mich ist klar: So ein Team kann bei diesem Turnier jeden schlagen.