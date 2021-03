Pro und Contra vor Gladbach-Spiel: Kann Guardiola diesmal seinen Champions-League-Fluch brechen?

PRO: Wenn es für Pep nochmal klappen soll, dann in diesem Jahr

von SPORTBUZZER-Redakteur Sönke Gorgos Anzeige

Ilkay Gündogan, Kevin de Bruyne, Phil Foden, Kyle Walker, Riyad Mahrez – beim entspannten 3:0-Sieg gegen den FC Fulham konnte Pep Guardiola sich erlauben, seinen besten Spielern eine Pause zu gönnen. Gleichzeitig war es auch ein Signal an die Konkurrenz: Seht her, wie stark mein Kader ist. Was national angesichts eines mittlerweile zweistelligen Punktevorsprungs kaum noch eine Rolle spielt, ist international umso relevanter: Denn Peps großes Ziel ist – natürlich – die Champions League.

International wartet er mittlerweile seit zehn Jahren auf einen großen Titel – vergeblich versuchte er es seither mit Barcelona, den Bayern und City. So groß wie in diesem Jahr war die Chance wohl noch nie – City ist seit Monaten quasi unschlagbar (in den letzten 31 Spielen gab es nur eine Niederlage), hat viele Spieler, die gerade auf der Höhe ihrer Schaffenskraft sind (nicht zuletzt Gündogan, der zuletzt zwei Mal als Spieler des Monats in der Premier League ausgezeichnet wurde) und ansonsten hat europaweit keine Mannschaft so restlos überzeugt wie die Citizens: Titelverteidiger Bayern agiert genau wie PSG nicht immer überzeugend, Liverpool strauchelt gewaltig, andere Final-Aspiranten wie Barca oder Juve sind sogar längst raus. Freie Bahn für Guardiola?

Der oft in Drucksituationen verkopfte Katalane kann sich nach meiner Ansicht in diesem Jahr nur selbst schlagen. Dass er das in petto hat, sah man im Vorjahr, als er sich im Viertelfinale gegen Lyon vercoachte und damit schon einmal die Favoritenrolle wegwarf. Verzichtet er diesmal auf verrückte Experimente, steht seinem dritten CL-Titel eigentlich nichts im Weg – individuell und spieltaktisch kann seiner Mannschaft derzeit niemand das Wasser reichen. Sollte Guardiola noch einmal die Champions League gewinnen, dann mit dieser Mannschaft.



CONTRA: Pep kann seinen Champions-League-Fluch nicht brechen von SPORTBUZZER-Mitarbeiter Leon Schaefer

Wie Manchester City derzeit die Premier League dominiert, ist beeindruckend – und furchteinflößend für die anderen Granden auf dem europäischen Parkett. Bei den City-Fans ist die Hoffnung groß: Schafft der Klub gar das historische Triple aus Meisterschaft, Pokal und der Champions League, die im Klub-Portfolio noch fehlt? Dieses Jahr stehen die Sterne in der Königsklasse gut, könnte man meinen. Andere Top-Favoriten wie etwa der FC Bayern oder Paris Saint-Germain haben in ihren Ligen weitaus mehr Mühe. Allein: Die letzten Jahre zeigen ganz klar, dass die Hoffnungen wohl enttäuscht werden.

Guardiola kam schon zum FC Bayern als goldenes Versprechen. Auch die Münchener Fans erhofften – ja erwarteten –, dass Pep aus Barcelona das Champions-League-Gen mitbrachte. Gleiche Hoffnungen hegte man auch bei City. Beide Klubs wurden in dieser Hinsicht enttäuscht. Zwar dominierte Guardiola sowohl mit Bayern als auch mit City phasenweise die nationalen Ligen. In den entscheidenden Spielen auf internationaler Bühne liegt auf dem stolzen Katalanen aber ein Fluch. Nicht einmal ein Finale hat er seit dem zweiten Triumph mit Barca 2011 gesehen.