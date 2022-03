Pro und Contra zu Hertha BSC: Ist das Festhalten von Fredi Bobic an Trainer Tayfun Korkut richtig?

PRO: Ja, weil Fredi Bobic einfach keine andere Wahl hat von SPORTBUZZER-Redakteur André Batistic Anzeige

Ja, die nackten Zahlen sprechen gegen Tayfun Korkut, ja, Hertha BSC hat in diesem Jahr noch nicht ein Spiel gewonnen. Und ja, natürlich kann man Fredi Bobic dafür kritisieren, mit Korkut einen Trainer geholt zu haben, der zuletzt 2018 (VfB Stuttgart) einen Verein betreut hat und nicht mehr up to date wirkt. Aber es muss jedem klar sein, dass Bobic mit dem Festhalten am Trainer aktuell alles richtig macht. Er hat schlichtweg keine andere Wahl. Mit einer Entlassung würde sich der Geschäftsführer nicht nur eine schmerzhafte Niederlage bei seiner ersten Trainer-Entscheidung in seiner Hertha-Amtszeit eingestehen, sondern dem klammen Verein auch noch bares Geld kosten.

Geld ist aktuell ein nicht unwichtiger Faktor für die Berliner, die erst kürzlich sogar Corona-Hilfen vom Bund beantragt haben. Jetzt einen Trainer zu entlassen (und natürlich einen neuen einzustellen) geht an das fast leere Konto. Und wer würde als Nachfolger bereitstehen? Eine sofort verfügbare Top-Lösung auch über die Saison hinaus ist aktuell nicht in Sicht. Gut denkbar, dass Bobic deshalb auf Zeit spielt und seinen Plan mit Korkut bis Saisonende durchzieht. Um danach einen verfügbaren Trainer mit Rang und Namen zu verpflichten - anstatt mit dem nächsten Schnellschuss wieder danebenzuliegen. Mit dem aktuellen Kader dürfte ein bundesligaerfahrener Mann wie Korkut trotz längerer Pause eigentlich nicht absteigen.

Und eigentlich ist das Festhalten an einem Trainer trotz seiner acht Bundesligaspiele währenden Sieglos-Serie in der heutigen Zeit, in der immer wieder Kontinuität auf wichtigen Positionen gefordert wird, doch ganz erfrischend. Bobic hat Korkut und vor allem der Mannschaft mit seiner schützenden Hand über den Trainer viel Zeit verschafft. Bleibt zu hoffen, dass sie Korkut für einen Masterplan am Samstagabend bei Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr/Sky) und für den Rest des Abstiegskampfs genutzt hat.

CONTRA: Nein, weil nicht nur die Punktausbeute gegen Korkut spricht von SPORTBUZZER-Redakteur Ronald Tenbusch

Die blanken Zahlen der bisherigen Korkut-Ära sind verheerend. Seit acht Bundesligaspielen wartet Hertha BSC unter dem 47-Jährigen auf einen Sieg. Neun Zähler aus zwölf Ligaspielen bedeuten nach Friedhelm Funkel die zweitschlechteste Punktausbeute, die ein Hertha-Trainer jemals nach dieser Anzahl an Spielen vorzuweisen hatte. Irgendwo in diesem Berg aus Enttäuschungen muss er zudem noch eine Pokalpleite gegen Stadtrivale Union Berlin verantworten. Das allein könnte reichen, um einen Abschied Korkuts zu rechtfertigen.



Doch es ist noch mehr als die Zahlen. Der ehemalige Kurzzeittrainer von Kaiserslautern, Leverkusen und Stuttgart hat seit seiner Ankunft weder die Offensive nachhaltig verbessert, noch hat er es geschafft, die Defensive zu stabilisieren – ganz im Gegenteil. Die Spieler sind an seiner Vorgabe, aus der Defensive nach vorne zu kombinieren, gescheitert und kassierten mehr Gegentore denn je. Weil die Spieler zu schlecht sind oder weil der Matchplan zu durchsichtig war?