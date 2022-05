Pro und Contra zu Hertha BSC: Wäre der Abstieg nach dieser Saison verdient?

Hertha BSC muss noch zittern: Am 34. Spieltag kämpft der Hauptstadt-Klub im Fernduell mit dem VfB Stuttgart um den Klassenerhalt. Die Teilnahme an der Relegation und in letzter Konsequenz der Abstieg drohen. Hätten die Berliner nach einer turbulenten Saison mit zwei Trainerentlassungen und viel Wirbel neben dem Platz den Gang in die 2. Liga verdient? Die SPORTBUZZER-Redakteure Tobias Manzke und André Batistic diskutieren.