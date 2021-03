Pro und Contra zum Schalke-Umbruch: Schafft S04 mit Grammozis und Co. noch den Turnaround?

Pro: Ja, denn Schalke 04 hat zwei Chancen: Mainz 05 und Dimitrios Grammozis

Totgesagte leben länger. Nach diesem Credo rettete sich der Hamburger SV vor einigen Jahren gleich mehrmals vor dem sicher geglaubten Abstieg in die Zweitklassigkeit. Ähnlich ergeht es nun Schalke 04. Wahrscheinlich glauben nur noch die größten Optimisten unter S04-Fans an die Rettung des Traditionsklubs, der bereits neun Punkte Rückstand auf das rettende Ufer hat - bei noch elf verbleibenden Spielen. Das Positive dabei: An diesem Freitagabend könnten es - zumindest für wenige Tage - nur noch sechs Zähler Rückstand auf Platz 15 sein. Mit dem Spiel gegen den Vorletzten, und damit Tabellennachbarn, Mainz 05 hat der Revierklub die nächste große Chance auf den späten Turnaround - doch es ist nicht die einzige.

Die zweite Chance hört auf den Namen Dimitrios Grammozis. Der 42-Jährige ist seit Dienstagabend der neue Cheftrainer auf Schalke und bringt eine wichtige Eigenschaft mit, die der Großteil seiner vier (!) Vorgänger in dieser Saison vermissen ließen: Anpacker-Mentalität von Beginn an. Während Manuel Baum und der direkte Grammozis-Vorgänger Christian Gross fast wortgleich bei ihren Vorstellungen mit den Sätzen "Lassen Sie mich das mal angehen" (Gross) und "Lasst mich mal machen" (Baum) nur wenig Elan vorlebten, zeigte sich Grammozis gleich als Arbeiter beim "Malocher-Klub": "Schalke ist kein Tiki-Taka-Klub. Hier steht harte Arbeit und Zusammenhalt in vorderster Linie", sagte der Ex-Bundesliga-Profi. Der Fakt, dass er den Verein offenbar verstanden hat, lässt hoffen.

Dass es nach neun Punkten aus 23 Spielen nur noch besser werden kann, ist sowieso klar. Die "Aufräumaktion" mit den Freistellungen von Gross und Sportvorstand Jochen Schneider und die Installation von frischen Gesichtern in der Führungsspitze lässt auf bessere Zeiten hoffen. Höchstwahrscheinlich in der 2. Liga - aber warum denn nicht auch in der Bundesliga?! Schalke trifft mit Hertha BSC, Arminia Bielefeld und dem 1. FC Köln bis Saisonende noch auf direkte Konkurrenten im Abstiegskampf, die sich ebenfalls kaum vom Fleck bewegen. Mit der vom Trainer vorgelebten richtigen Mentalität und einem kleinen Lauf, der mit der Qualität des Kaders (immerhin mit zahlreichen Nationalspielern und sogar einem Ex-Weltmeister bestückt) eigentlich möglich sein MUSS, darf ein Wunder von Gelsenkirchen nicht ausgeschlossen werden.



Contra: Nein, denn Schalke 04 bleibt der größte Sauhaufen der Liga

Ja, der FC Schalke 04 hat mit Dimitrios Grammozis einen neuen Trainer gefunden, der im Gegensatz zu dem zuletzt gefeuerten Christian Gross offenbar gut zu dem Klub passt. Er verkörpert Leidenschaft und steht auch für die Arbeit mit Talenten. Und ja, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass Schalke am Freitagabend mit dem neuen Trainer und neuem Schwung gegen Mainz einen Sieg landen könnte. Das wird den Klub aber nicht vor dem Absturz in die 2. Liga retten.

Denn das größte Problem des FC Schalke ist nach der Massenentlassung des vergangenen Wochenendes immer noch da: Die Mannschaft. Ein "Team" (bewusst in Anführungszeichen), das es schafft, in einer Saison vier Trainer zu verschleißen und das bei dem letzten Übungsleiter, dem schon erwähnten Gross, sogar zu einer internen Revolte aufbegehrt, dem ist nicht mehr zu helfen. Zumal auch Spieler daran beteiligt gewesen sein sollen, die der Klub im Winter als Hoffnungsträger geholt hat. Peinlich, wie die Mannschaft dann anschließend beim 1:5 bei Aufsteiger Stuttgart am letzten Wochenende auseinander fiel. Das Schalker-Team ist ein großer Auflauf an Individualisten und sich selbst überschätzenden Egoisten. Eine Elf, die aber für einander kämpft, für einander da ist, die ist nicht zu erkennen. Vier Trainer haben sich daran probiert, das hinzukriegen.