Pro und Contra zum Topspiel: Kann RB Leipzig den FC Bayern langfristig gefährden?

Im Bundesliga-Spitzenspiel treffen an diesem Samstag (18.30 Uhr, Sky) mit RB Leipzig und dem FC Bayern München der Vizemeister und der Meister aufeinander. Logisch, dass da vor allem die Rückkehr des neuen Bayern-Trainers Julian Nagelsmann sowie der FCB-Transfers Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer an ihre alte Wirkungsstätte im Fokus steht. Über der Partie steht zugleich aber die Debatte, ob RB sportlich wie finanziell nachhaltig in ähnliche Sphären vorstoßen kann wie die Münchener - der SPORT BUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), erörtert diese Frage.

Kann RB Leipzig den FC Bayern langfristig gefährden?

Und damit sind zugleich auch die beiden Parameter beschrieben, die der Grund dafür sind, dass sich die Bayern an RB Leipzig als stetigen Konkurrenten im Kampf um die Deutsche Meisterschaft gewöhnen sollten - ganz unabhängig davon, ob sie bei der Rückkehr von Ex-RB-Trainer Julian Nagelsmann zu den Sachsen die Oberhand behalten oder nicht. Die Leipziger verfolgen seit Jahren einen klaren sportlichen Plan mit einer offensiven Spielidee, haben auch außerhalb des Platzes das nötige Know-How. Und dank Partner Red Bull mangelt es auch nicht an der finanziellen Ausstattung - selbst wenn das oberste Regal auf dem internationalen Transfermarkt aktuell vielleicht noch nicht erreichbar ist.

Es ist bekannt: Der FC Bayern ist der einzige deutsche Klub, der sich bis auf eine Mini-Schwächeperiode zu Beginn der 1990er Jahre über Jahrzehnte in der nationalen Spitze etabliert hat. Der hartnäckigste Konkurrent der Münchener wechselte hingegen in den unterschiedlichen Epochen mehrfach: Mal war es Borussia Mönchengladbach, mal Werder Bremen, mal Borussia Dortmund, mal Bayer Leverkusen, dann wieder Werder oder der BVB. Die Münchener Konstanz hat mehrere Ursachen: Es wurden über die Jahre viele richtige sportliche und strategische Entscheidungen getroffen. Zugleich baute der Klub im Laufe der Zeit seine wirtschaftlich exponierte Position sukzessive aus.

Contra

Von SPORTBUZZER-Chefreporter Tobias Manzke

RB Leipzig hat in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet, ohne Zweifel. Auch wenn der Verein dank der Marke Red Bull liquide Mittel zur Verfügung hat, auf die andere Vereine der Liga nur neidisch schauen können: Das Geld muss auch sinnvoll eingesetzt werden – und das gelingt dem Verein seit Jahren sehr gut. Bayern München aber auf Dauer die Meisterschale streitig zu machen, dafür wird es nicht reichen. Julian Nagelsmann ist dabei ein wichtiger Mosaikstein, der aus dem Gesamtgebilde herausgebrochen ist. Trainer kommen und gehen, das ist klar. Dennoch hatte der Nagelsmann-Wechsel eine besondere Note. Der Trainer hat vielleicht erkannt, dass mehr, als er mit Leipzig erreicht hat, nicht möglich ist. Ihm gefolgt ist Marcel Sabitzer, schon zuvor hatte Dayot Upamecano den Weg nach München eingeschlagen.

Die Bayern bleiben mit ihrer gewachsenen Historie das Maß aller Dinge. Dagegen kommt auch Leipzig mit der prall gefüllten Red-Bull-Brieftasche nicht an. Das Leipzig-System ist auf dem Herausfischen von Talenten aufgebaut und selbst auferlegt: Auf ältere Spieler wird im Idealfall bei Transfers verzichtet. Doch nur mit Jugend und Talent werden keine Titel gewonnen. Die „großen“ Stars suchen sich dann doch eher die Bayern oder noch Borussia Dortmund bei einem Wechsel nach Deutschland aus. Und auch Leipzig wird bei der Auswahl der Talente nicht immer so richtig liegen, dass dauerhaft um den Titel mitgespielt werden kann. Dieser Weg ist irgendwann endlich. Der Klub wird sich umstellen müssen, um einen wirklichen Angriff auf die Beine zu stellen.

Was noch hinzukommt auf dem langen Weg, dauerhaft ein Spitzenklub zu sein: Handfeste Krisen zu meistern. In diese Bredouille ist der Klub bisher noch nicht gekommen. Dank Transfergeschick gepaart mit viel Geld ging es ohne Ärger seit Jahren steil nach oben. Aber dieses Niveau über Jahre zu halten, das macht ein Spitzenteam aus. Die Leipziger machen gute Arbeit, aber einem Bayern-Team in Normalform in absehbarer Zeit gefährlich zu werden, so gut sind sie noch nicht.