Pro und Kontra: Schafft der HSV nach zwei Jahren die Rückkehr in die Bundesliga?

PRO: Der Hamburger SV steigt auf, weil Dieter Hecking der Richtige ist

Von SPORTBUZZER-Redakteur Roman Gerth

Die Wochen der Wahrheit haben gerade begonnen - und der Hamburger SV stolpert seit dem Restart noch eher schlecht denn recht von Spiel zu Spiel. Schon mehrfach haben die Hansestädter in der Nachspielzeit wichtige Punkte verschenkt, jüngst im Nord-Duell gegen Holstein Kiel in allerletzter Sekunde das 3:3 kassiert und dadurch erneut nur einen statt drei Zähler eingefahren - und den Aufstieg aus der eigenen Hand gegeben. Dennoch wird der ehemalige Bundesliga-Dino dieses Mal den Sprung zurück ins Fußball-Oberhaus schaffen. Dafür gibt es einen gewichtigen Grund: Dieter Hecking.

Im Vorjahr unter Hannes Wolf ging den HSV-Profis im Endspurt die Puste aus. Zwischen dem 29. und 33. Spieltag gelangen nur zwei müde Pünktchen, zudem heftige Pleiten gegen den späteren Absteiger FC Ingolstadt (0:3) und beim späteren Aufsteiger SC Paderborn (1:4). Die Unruhe im Klub-Umfeld war greifbar, letztlich erfuhr Wolf noch vor dem letzten Spieltag gegen den MSV Duisburg von seiner bevorstehenden Entlassung. In diesem Jahr sitzt mit Hecking ein Trainer mit geballter Erfahrung auf der Bank, der seine Mannschaft ideal auf den Druck im Endspurt einschwören kann. Er kennt Druck-Situationen unglaublich gut, hat sie mit dem VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach auf höchstem Niveau erlebt - und die Wölfe 2015 sogar überraschend im DFB-Pokal-Finale gegen Borussia Dortmund zum Titel geführt.

Das 1:0 gegen Dynamo Dresden hat verdeutlicht, dass der HSV - wenn auch mühevoll - doch durchaus in der Lage ist, hart umkämpfte Punkte zu holen. Weil die Konkurrenz aus Stuttgart und Heidenheim selbst konstant unkonstant spielt, wird die Rückkehr in die Bundesliga nach zwei Jahren in der Zweitklassigkeit auch gelingen. Am vorletzten Spieltag kommt es zum direkten Aufeinandertreffen mit dem derzeit Viertplatzierten Heidenheim - und den Hamburgern wird dort ein Dreier gelingen. Selbst wenn es dann nur zum Relegationsrang reicht - Hecking hat auch diese Erfahrung schon gemacht.

50 ehemalige Spieler des Hamburger SV – und was aus ihnen wurde Stig Töfting, Ruud van Nistelrooy, Anthony Yeboah und Rafael van der Vaart – vier absolute HSV-Legenden. Doch was machen sie heute? Wir haben die Wege von 50 ehemaligen Spielern des Hamburger SV weiterverfolgt – zum Durchklicken: DAS machen die Ex-Stars heute. ©

Mit dem 1. FC Nürnberg wurde Hecking vor exakt zehn Jahren nur 16. in der Bundesliga, musste in der Relegation gegen den Drittplatzierten FC Augsburg antreten - und gewann nach Hin- und Rückspiel mit 3:0. Selbst wenn es nun zum Nord-Klassiker zwischen dem HSV und Werder Bremen kommen sollte, wird der 55-Jährige seine Mannen bestens auf die zwei Partien einstimmen können. Dass er wie gegen Kiel mit der frühzeitigen Auswechslung von Aaron Hunt mal spielentscheidend daneben liegt, war die Ausnahme. Gerade im Saison-Schlussspurt wird Hecking noch mehrfach ein glückliches Händchen beweisen, wodurch dem Ex-Dino seine Wiederauferstehung gelingt: der Sprung in die Beletage.

KONTRA: Der Hamburger SV bleibt zweitklassig, weil er an sich selbst scheitert

Von SPORTBUZZER-Redakteur André Batistic

Nicht falsch verstehen, liebe HSV-Fans! Ich wünsche dem Hamburger SV den Aufstieg in diesem Jahr wirklich von Herzen. Die Bundesliga braucht einen HSV mehr als einen SC Paderborn - nämlich einen namhaften Traditionsklub! Doch leider werden die Hanseaten am Saisonende zum wiederholten Male die große Flatter bekommen und an sich selbst scheitern. Seit Wiederaufnahme des Spielbetriebs der 2. Liga macht der HSV wieder den Eindruck der vergangenen Saisons: Geht es um etwas, wirken die Hamburger verunsichert und pomadig. Um etwas Zählbares mitzunehmen, braucht es aktuell viel Mühe - wie beim zähen 1:0-Sieg gegen Dresden.

Ein Blick auf die vergangene Spielzeit zeigt, dass sich der HSV auch unter dem neuen Trainer Hecking die Nervosität zum Saisonende noch nicht abtrainiert hat. Wie im vergangenen Jahr stolpern die Hanseaten in den Schlussspurt. Aktuell stehen nach der Corona-Pause zwei Siegen drei Remis und eine Niederlage gegen den direkten Konkurrenten VfB Stuttgart gegenüber.

Die Art und Weise der Niederlage gegen Stuttgart und des Remis gegen Holstein Kiel sollte alle HSV-Fans Angst und Bange werden lassen. Zweimal verspielten die Hamburger eine Führung, kassierten durch eine Unachtsamkeit in der Nachspielzeit schließlich den entscheidenden Treffer - weil man sich zu sicher war? Fest steht jedenfalls, dass man mit einer solchen Mentalität und uninspiriertem Fußball wie gegen Dresden normalerweise nicht aufsteigt - zumal der HSV den direkten Aufstieg gar nicht mehr in der eigenen Hand hat. Gewinnt Stuttgart seine verbleibenden vier Spiele, kann der HSV machen, was er will. Mehr als Relegationsrang drei ist nicht drin. Und ob es mit der Endspurt-Allergie in einer Relegation gegen eventuell den großen Rivalen Werder Bremen zum Aufstieg reichen wird, darf hinterfragt werden.

Mehr anzeigen