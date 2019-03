Probetraining beim Bogenschießen: Mit ruhiger Hand zum Ziel

Leipzig. Wie schwer kann es sein, Pfeil und Bogen zu bedienen? Nun, sagen wir mal so: Ich hatte ja keine Ahnung. Anja Greulich ist Vorstandsmitglied im Leipziger Verein, der seine Zelte in der Spinnerei aufgeschlagen hat. Sie will mir in der nächsten Stunde zeigen, wie man Pfeil und Bogen richtig bedient. War ich vorher doch eher entspannt, wurde ich schon bei der theoretischen Einführung zunehmend nervöser. Auch, weil ich als Linkshänderin gleich mal für ein Umdenken sorgte.

Anja Greulich drückt mir einen Jagdbogen in die Hand. Einen sogenannten Recurve-Bogen. Aus Holz. Leichter als gedacht. Den Bogen halte ich in der rechten Hand. „Nicht durchstrecken, sondern leicht anwinkeln“, sagt die Expertin. Ich gehorche. Vorher bekomme ich noch einen Armschutz umgeschnallt. Der soll verhindern, dass ich mir blaue Flecken zuziehe. Schnellt die Sehne des Bogens zurück, könnte es sein, dass die mir den Arm malträtiert. Mit der linken Hand fummle ich einen meiner sechs Carbonpfeile hervor und spanne ihn in den Bogen. Zumindest versuche ich das. Ungeschickt, weil zittrig. Irgendwann hab ich’s. Theoretisch könnte ich jetzt loslegen. Zuvor muss ich aber die richtige Beinstellung einnehmen.

Seitlich, beide Füße parallel. Ein sicherer Stand muss sein, nicht leicht nach hinten geneigt. Nein, auch nicht ein bisschen, nur weil es dann weniger anstrengend ist. Die 38-Jährige ist geduldig mit mir. Wie sehr, zeigt sich beim Begriff „Ankerpunkt“. Als Ankerpunkt bezeichnet ein Bogenschütze eine Stelle in seinem Gesicht, an der er im Vollauszug seine Bogenhand platziert, um einen wiederholbaren, konstanten Schuss zu erreichen. Anja Greulich zeigt mir, wie ich dazu meine Hand halten und wo ich meinen Daumen platzieren muss. Das heißt: Gespannten Pfeil zurückziehen, die Hand ins Gesicht. Ins Gesicht, nicht ans. Den Daumen unter dem Kopf an den Hals anlegen. Ich befürchte, wenn ich den Pfeil loslasse, scheuert mir die zurückschnellende Sehne meine Wange auf. „Quatsch“, sagt Anja Greulich.

Weil ich mich nicht noch ungeschickter anstellen will, kneife ich die Augen zusammen, um es hinter mich zu bringen. Stop! Augen auf! Auch nicht eins zukneifen und so tun, als wüsste man, was man da tut. „Gezielt wird mit offenen Augen. Und nicht den Pfeil anvisieren, sondern das Ziel.“ Ich ziele – wohin, weiß ich gar nicht so genau. Dann lasse ich den Pfeil los. Er schnellt nach vorn und steckt in der Übungswand. Fünf Mal folgt dasselbe Spiel, dann sind alle meine Pfeile vorn. Mein rechter Arm tut schon nach wenigen Minuten weh. Es ist Zeit, etwas über den Verein zu erfahren – und meinem zugegebenermaßen untrainierten Arm eine Verschnaufpause zu gönnen.

Gegründet wurde „Take a Bow“ 2005 von einer Hand voll Verrückter mit einem Traum: Bogenschießen, Basteln und Fachsimpeln in Clubatmosphäre. Dass der Verein anders als andere ist, wird schnell klar: „Es gibt keine festen Trainingszeiten, keine Trainer“, erklärt Anja Greulich, die selbst seit acht Jahren Bogenschützin ist. Etwa 100 Vereinsmitglieder wissen diese Struktur zu schätzen. Die Entwicklung der Sportler basiert auf dem stetigen Austausch untereinander. Bücher zum Nachschlagen stehen in den Regalen, der Schütze auf der linken Bahn hilft dem auf der rechten. Bei „Take a Bow“ ist man auf das traditionelle Bogenschießen spezialisiert. Gemeint ist das Schießen ohne Visier und andere technische Zusatzausstattung. Eine kleinere Gruppe von etwa 12 bis 20 Leuten gehört der Leistungsgruppe an. „Wir sind Mitglied beim Deutschen Bogensport-Verband. Unsere Mitglieder haben so die Möglichkeit, an Meisterschaften teilzunehmen“, weiß Anja Greulich. Sie selbst nimmt am liebsten am 3D-Bogenschießen teil. „Da gibt es Vereine, die stellen richtig was auf die Beine. Kilometerlange Parcours mit dreidimensionalen Tieren aus Gummi.“ Vier bis sechs Stunden verbringt sie so gern mal im Wald an der frischen Luft. Das ist aber nicht das Einzige, was das Bogenschießen für Anja Greulich so besonders macht. „Es ist ein Sport für jeden. Unser jüngstes Mitglied, mein Sohn, ist fünf Jahre alt. Nach oben gibt es keine Grenzen.“ Und auch in Sachen Körpergefühl bringt das Bogenschießen was: „Man ist fokussiert, trainiert seine Haltung und lernt auch mit Frustration umzugehen.“

Probetraining beim „Take a Bow“ Bogenschützenverein. © Christian Modla

Die nächste Runde Schießen steht an. Ich habe das Gefühl, sicherer zu werden. Zumindest meine Nervosität schwindet. Dafür schleicht sich Routine ein. Anja Greulich sieht das sofort. „Ankerpunkt?“, fragt sie. Ich fühle mich ertappt. Statt wie gelernt meine Hand direkt im oder zumindest am Gesicht zu haben, wackelt die irgendwo in der Luft herum. „So fehlt die Stabilität.“ Mein fehlgeleiteter Schuss ist der Beweis. Mein Pfeil steckt zwar in der Wand, aber weit entfernt von meinem eigentlichen Ziel. Schaut Anja Greulich nicht hin, schiele ich auf die Uhrzeit. Eine Stunde Probetraining nähern sich dem Ende. Mein rechter Arm schickt ein Stoßgebet gen Himmel. Während ich meinen Bogen ablege, schießen die anderen Vereinsmitglieder unentwegt weiter. Aus der Puste scheint hier niemand zu sein. Und trotzdem: Der Ehrgeiz ist geweckt. Wie lange würde es wohl dauern, bis ich mein Ziel tatsächlich treffe?

Wer das Bogenschießen ausprobieren will, kann das an fünf Tagen die Woche tun. Informationen gibt es auf der Internetseite des Vereins (www.leipziger-bogenschuetzen.de) oder telefonisch unter 0151/17 87 85 97.

