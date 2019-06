Probevertrag: Hannover Indians verpflichten Kanadier Michael Burns 

Burns erhält am Pferdeturm die Rückennummer 17, zunächst jedoch einen Probevertrag. Wegen seines Studiums stand der heute 28-Jährige nur bis zum Jahr 2012, als er für die Saskatoon Blades in der Western Hockey League spielte, voll im Saft. Bis heute bestritt er seitdem nur noch neun Pflichtspiele für die Sydney Bears in der Saison 2017/2018.

Auf seinen Bruder Nathan trafen die Indians in der vergangenen Saison. Nathan Burns stand beim Oberliga-Kontrahenten Saale Bulls Halle unter Vertrag. Ein Bruder-Duell wird es aber nicht geben. Nathan Burns wechselt zu den Kassel Huskies in die DEL 2.