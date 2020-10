Schwächen in der Defensive: TSV Barsinghausen muss gegen Pattensen "einfach geschickter werden"

Nachdem Dennis Herrmann zuletzt drei Spiele seiner Mannschaft krankheitsbedingt verpasst hat, steht der Coach des Landesligisten TSV Barsinghausen im Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den TSV Pattensen wieder an der Seitenlinie.

"Die Tabelle ist da ein guter Indikator"

Nach dem 0:4 in Evesen, der 1:3-Heimniederlage gegen den FC Eldagsen und zuletzt dem 0:2 in Bad Pyrmont zeigt sich Herrmann als Realist: „Die Tabelle ist da ein guter Indikator, wo wir uns verbessern müssen. 19 Gegentore in sieben Spielen – das ist die schlechteste Defensivbilanz der Liga. Dort müssen wir als Erstes ansetzen.“ Es fehle an der letzten Bereitschaft zu verteidigen, „und zwar sowohl individuell als auch als Mannschaft“.