Profi-Karriere beendet: Dresdner Eislöwe Betzold setzt neue Prioritäten

Dresden. Erst im Sommer wechselte Erik Betzold zu den Dresdner Eislöwen . Zuvor hatte der aus Nordhausen stammende Stürmer seine Ausbildung hauptsächlich bei den Kölner Junghaien genossen, war vergangene Saison für Zweitligist Freiburg auf Torejagd. In Dresden wollte der 20-Jährige eigentlich den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Doch jetzt setzt der ehemalige Junioren-Auswahlspieler seine Prioritäten neu. Er konzentriert sich auf sein Medizin-Studium und beendet seine Profi-Karriere.

Gegen Ravensburg stand Betzold, der in dieser Saison noch nicht so viele Eiszeiten hatte, das letzte Mal im Kader der Blau-Weißen. Der Vertrag mit ihm wurde aufgehoben, wie der Verein informierte. In Homburg im Saarland hat er einen Studienplatz für Human-Medizin. „Es war keine einfache Entscheidung aufzuhören, denn ich liebe den Eishockeysport. Ich musste sie aber für mich treffen und habe mich für das Medizin-Studium entschieden. Die Gespräche mit den Eislöwen waren offen und ehrlich und ich möchte mich bedanken, dass ich hier eine Chance bekommen habe. Ich wünsche dem Team für die weitere Saison alles Gute und viel Erfolg“, erklärte der Stürmer.