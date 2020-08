Arnolds Videogruß an den MTV Gifhorn: So geht Pokal-Sieg!

Die Anspannung steigt: Am Samstag (17.45 Uhr, live in der ARD) bestreitet MTV Gifhorn das Finale des NFV-Pokals. Am Finaltag der Amateure in Hannover trifft der Fußball-Oberligist auf Staffelkonkurrent MTV Eintracht Celle. Damit es für die Mannschaft von Trainer Michael Spies mit dem ganz großen Triumph klappt, gibt's vorab Profi-Tipps von Maximilian Arnold, der 2015 mit dem VfL Wolfsburg Ähnliches erlebt hat und weiß, wie es ist, einen Pokalsieg zu feiern.

Vor fünf Jahren war es so weit - DFB-Pokalfinale zwischen dem VfL und Borussia Dortmund im ausverkauften Berliner Olympiastadion. "Das war ein richtig geiles Event mit 35.000 Wolfsburgern im Stadion – das war unglaublich", erinnert sich Arnold noch gern an diesen Tag zurück. An den 30. Mai, als die Wolfsburger Geschichte schrieben und diese Trophäe zum ersten Mal nach Wolfsburg holten. Mit 3:1 setzte sich das Team von Trainer Dieter Hecking gegen Borussia Dortmund durch. Bas Dost, Kevin De Bruyne und Luiz Gustavo schossen den VfL zum Sieg. "Es wird immer ein unvergessliches Erlebnis bleiben. In den Runden davor hatten wir schon etwas Losglück, aber wir haben den Titel verdient gewonnen", blickt Arnold zurück.

Grußbotschaft vom VfL Wolfsburg an den MTV Gifhorn

Aber wie war es für ihn in den Tagen zuvor? War er aufgeregt? "Klar war eine gewisse Anspannung da, man spielt ein DFB-Pokalfinale ja nicht alle Tage", betont das VfL-Eigengewächs. "Aber als es auf den Platz ging, war ich im Tunnel, ich war heiß darauf, dass es losging."

Angespannt dürften jetzt auch die Gifhorner sein, ein NFV-Pokalfinale hat der MTV zwar 1978 schon gewonnen, doch da waren Kapitän Tobias Krull, Innenverteidiger Arne Jaeger und Co. natürlich noch nicht auf der Welt. Bisher haben die Gifhorner ihre Leistungen in dem Wettbewerb aber gebracht, in allen vier Runden setzte sich der MTV nach Elfmeterschießen durch. Beim SC Spelle-Venhaus gab's zuletzt ein 6:5, Finalgegner Celle gewann mit 3:2 gegen den FC Hagen/Uthlede. Doch jetzt will das Team von Coach Spies mehr, es will den Pokal. Und das traut Arnold der Mannschaft zu: "Der MTV steht nicht umsonst im Finale, da sollte man sich nicht kleiner machen als man ist."