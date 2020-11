Profiboxer Artur Mann beendet seine Karriere

Cruisergewichtler Artur Mann, Kampfname "Thunderman" und Deutschlands Nummer 3, blickt auf eine beachtliche Bilanz von 17 Siegen in 18 Kämpfen zurück. Neunmal gewann er durch K.o.

Erfolge im Dress des BC Gifhorn

International machte der heutige Ronnenberger bereits als Amateur in Deutschland auf sich aufmerksam. Seine größten Erfolge feierte hier im Dress des BC Gifhorn. Bei deutschen Meisterschaften holte er mehrfach Medaillen und errang internationale Turniererfolge.

2012 gelang ihm der erste Achtungserfolg, er gewann DM-Bronze in Oldenburg. Ein Jahr später war es an gleicher Stelle dann Silber, in der Folge wurde er in den deutschen Box-Nationalkader aufgenommen. Im selben Jahr folgte eine Bronze-Medaille beim 40. Chemiepokal, einem der anerkanntesten internationalen Amateur-Boxturniere. 2014 erreichte er erneut Silber bei der DM in Straubing. Im Anschluss wurde er Turniersieger bei einem internationalen Boxturnier in Russland. Danach folgte der Wechsel ins Profilager ins Cruisergewicht.

Im Juli 2017 holte sich der gegen Leon Harth die vakante WBO-Weltmeisterschaft nach Mehrheitsentscheidung. Nachdem er im April 2018 seinen 13. Sieg im 13. Profikampf feiern konnte, qualifizierte er sich für einen GBU-Interkontinental-Titelkampf. In diesem Fight im Juni 2018 verteidigte er gegen Alexander Peil auch seinen WBO-Titel.

Zum Abschied gab's einen K.o-Sieg

Die einzige Niederlage seiner Boxkarriere musste er im März 2019 im Fight um den IBO-Titel gegen den Südafrikaner Kevin Lerena hinnehmen.

Den letzten Fight seiner Karriere gewann er am 12. Juni in Berlin durch einen beeindruckenden K.o.-Sieg gegen Rad Rashid.