Profis oder Amateure? DHB setzt Spielbetrieb in der 3. Liga zunächst bis Mitte November aus

Am Freitagabend haben sich auch das Präsidium und der Vorstand des Deutschen Handballbundes (DHB) in einer Videokonferenz getroffen - und beschlossen den Spielbetrieb in der 3. Liga und Jugend-Bundesliga ab Montag zunächst bis einschließlich 15. November auszusetzen. In einer Pressemitteilung des Verbandes heißt es zudem, dass die zuständigen Gremien in der Zwischenzeit in Rücksprache mit den Vereinen die Möglichkeiten der Fortsetzung des Spiel- und/oder Trainingsbetriebs und die dafür erforderlichen Maßnahmen prüfen werden.