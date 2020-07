Profis von Dynamo Dresden büßen überwiegend an Marktwert ein

Dresden. Nach dem Saisonende in den deutschen Profiligen hat das Internetportal transfermarkt.de wie üblich die Marktwerte der dort beschäftigten Spieler gemäß den gezeigten Leistungen und veränderten Marktbedingungen angepasst. Für Zweitliga -Absteiger Dynamo Dresden fielen die Zahlen - wen wundert es - überwiegend schlechter aus, die meisten Profis der Schwarz-Gelben wurden niedriger bewertet. Selbst Leistungsträger wie Torwart Kevin Broll und Defensiv-Allrounder Jannis Nikolaou , der bereits zu Eintracht Braunschweig gewechselt ist, mussten Abschläge verkraften.

So fiel der Marktwert bei Nikolaou im letzten halben Jahr von 600 000 Euro auf 525 000 Euro. Bei Broll lag die Schätzung im Dezember noch bei 600 000 Euro, nun wird der Keeper mit 475 000 Euro geführt. Bei Linksverteidiger Chris Löwe, 2018 übrigens in Huddersfield noch mit 2 Millionen Euro bewertet, ging es seit Dezember 2019 von 900 000 Euro auf 400 000 Euro runter. Stürmer Alexander Jeremejeff fiel nach einer schwachen Performance in der Rückrunde von 1,1 Millionen Euro auf 650 000 Euro.