Profis von RB Leipzig kommen zum Fußball-Camp nach Flößberg

Frohbug/Flößberg. Geithain, Bennewitz, Colditz und aktuell Flößberg: Vier Orte von vielen, in denen die Roten Bullen in den Sommerferien Trainingscamps für den Fußball-Nachwuchs organisieren. Für die 54 Jungen und zwei Mädchen, die seit Montag mit fünf Trainern der RB-Fußballschule in Flößberg auf dem Platz standen, geht es bei den Abschluss-Turnieren am Freitag um Silber und Gold. Mehr noch geht es um den Spaß am Kicken – und um den Kontakt zu den Fußball-Idolen.

Weg vom Handy, rauf auf den Rasen

„Mal weg vom Handy und mit Freunden was machen“, so beschreibt Niklas aus Tautenhain, warum er sich für das Camp des SV 1900 Flößberg anmeldete. Für den Zwölfjährigen, der in der D-Jugend der Spielgemeinschaft Flößberg/Frankenhain aufläuft, ist es das dritte Camp mit RB. Mit Begeisterung dabei ist ebenso Kevin (8) aus Borna, in dessen Brust zwei Herzen schlagen: für RB und für Bayern. Die Trainingswoche betrachtet er als Gewinn, allerdings: „Die Turniere sind ein bisschen kurz.“