Profis zurück am Cottaweg: RB Leipzig arbeitet an der Fußballlust

Leipzig. Neues Jahr, neues Glück? Die RB -Profis sind nach kurzer Winterpause am Cottaweg zurück. Nach zweiwöchiger Fußball-Abstinenz standen am Sonntag Corona-Tests an. Für eine Leistungsüberprüfung mussten die Bullen diesmal nicht strammstehen. Die Kicker hielten sich zuletzt mit Trainingsplänen fit und die körperliche Konstitution auf Zack – die abgestrampelten Kalorien und Trainingswerte wurden digital an den Verein übermittelt. Pünktlich zum Wochenstart soll am Montag der erste gemeinsame sportliche Auftritt ins neue Jahr folgen.

RB hatte es trotz der nun so wichtigen Aufholjagd nicht eilig mit der Rückkehr ins Training. Die Sachsen starten mit zwei Einheiten in die Matchday-Woche, auch Dortmund schwitzt erst am Montag an. Für beide beginnt der Ernst des Lebens am Samstag gegen Mainz (RB) sowie in Frankfurt (BVB). Die Liga-Rivalen Bochum und Fürth standen schon kurz nach Weihnachten wieder auf dem Grün.