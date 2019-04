Profivertrag für RB Leipzigs Talent Frederik Jäkel

Leipzig. RB Leipzig hat das nächste Talent mit einem Profivertrag ausgestattet: Das aus Dommitzsch bei Torgau stammende Eigengewächs Frederik Jäkel unterschrieb bei den Roten Bullen bis 2022, wie der Verein über Twitter mitteilte. Der 18-Jährige Innenverteidiger läuft bereits seit 2013 für RB auf. Aktuell spielt er in der U19. Mit dem Team stand er in der Bundesliga Nord/Nordost in dieser Saison 18 Mal auf dem Feld und belegt nach 23 Spieltagen den vierten Platz. Am Sonntag steht das schwere Auswärtsspiel bei Werder Bremen an – ein Sieg und RB würde am Tabellennachbarn vorbeiziehen.