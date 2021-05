Programm und Team: So plant die Telekom bei MagentaTV die EM – alle 51 Partien live 

Die Telekom setzt bei der Europameisterschaft im kommenden Sommer auf ein umfangreiches Team und Programm. Wie das Tele­kommunikations­-Unternehmen auf einer Pressekonferenz am Dienstag bekanntgab, kommen neben Moderator Johannes B. Kerner unter anderem Vize-Weltmeister und -Europameister Michael Ballack, der auch als EM-Experte für den SPORTBUZZER fungiert, sowie Europameister Fredi Bobic bei der EM als Experten zum Einsatz - Ballack befindet sich aktuell in Quarantäne, konnte nicht an der Runde in der Allianz Arena teilnehmen und wurde zugeschaltet. MagentaTV überträgt 51 Partien des Turniers live, zehn davon exklusiv.

"Wer Fußball liebt, kommt an MagentaTV nicht vorbei. Wir haben für das MagentaTV-Team zur EURO 2020 starke Persönlichkeiten mit großer Expertise und Unterhaltungswert verpflichtet. Angeführt von unserem Moderator Johannes B. Kerner schicken wir ein absolutes Spitzenteam aufs Feld", sagt Michael Hagspihl, Senior Vice President Global Strategic Projects and Marketing Partnerships der Telekom: "Wir zeigen nicht nur alle Spiele in bester Qualität, sondern bieten jeden Tag ein hochkarätiges Rahmenprogramm. Mehr EM geht nicht."