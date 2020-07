Projekt Sommerimpuls gestartet: TKH, 96, Recken und Eichels Event mit verschiedenen Programmen 

Das Projekt Sommerimpuls hat am Donnerstag begonnen.

Trommelworkshop der Recken - 96 bietet Sandburgenbau an

Die Recken sind als Letzte zu diesem außergewöhnlichen Team gestoßen, das durch Corona zusammengefunden hat. „Das Ziel ist es, Leute zusammenzubringen. Es geht um positive Kreativität“, sagt Korsen. Bisher hat die TSV einen Trommelworkshop in der Swiss-Life-Hall im Angebot, weitere können jedoch noch dazu kommen. Die Sommerimpuls-Klubs wollen flexibel sein.

96 bietet unter anderem den Sandburgenbau und einen „Putzworkout“ an. „Insgesamt ist es ein tolles Potpourri, auch von unseren Partnern. Wir wollen den Leuten etwas bieten, die im Sommer coronabedingt zu Hause bleiben, ob jung oder alt“, sagt Frank Feldmann, Geschäftsführer von Hannover 96. Die Sandburgennummer hat es unter anderem Karl Schilling angetan, dem zweiten Vorsitzenden des TKH. Er will mit seinen beiden kleinen Kindern dabei sein. „Es geht darum, wieder positive Gefühle zu vermitteln“, sagt Schilling. Er ist Hyrox-Experte (das bietet der TKH heute ab 17 Uhr an) und war sogar für die Weltmeisterschaft qualifiziert, die dann ausfiel. Beim Hyrox geht es um einen Acht-Kilometer-Lauf, nach jedem Kilometer unterbrochen von einem Workout – das ist extrem anstrengend.